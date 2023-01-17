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Kayseri OSB'den itfaiye bilançosu

GÜNDEM 17.01.2023, 10:45
Kayseri OSB'den itfaiye bilançosu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’nin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin detayları açıkladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
İtfaiyenin 2022 yılında işletme tip yangınlar olarak tabir edilen 33 fabrika veya tesis yangını söndürdüğünü ve toplamda 382 olaya müdahale etttiğini kaydeden Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı Kayseri OSB İtfaiyesi sanayicimizin 7/24 hizmetindedir. Yüce Allah yangınlardan, kazalardan ve afetlerden korusun.” dedi.

Başkan Yalçın, fabrika yangınları başta olmak üzere, konteynır yangınları, trafik kazaları ve iş kazalarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerinin altını çizerek, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, 2022 yılında 33 fabrika ve 17 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 2.180 m3 su ve 3.480 litre köpük kullanılmıştır. Müdahale edilen çöp konteynırı yangın sayısı ise 128 adettir.” diye konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’nin yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmadığını da belirten Başkan Yalçın, “Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz ilk müdahale eğitimlerimiz sayesinde 2022 yılında 24 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Geçen yıl, 35 trafik kazası, kurtarma ve araç yangınına müdahale edilmiştir. İtfaiye acil durum ihbar sistemi veya telefon ile gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 145’tir. Kayseri OSB İtfaiyesi 2022’de toplam 382 ihbar ve olaya müdahale etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “2022 yılında Yapı Kullanma İzni, İtfaiye Raporu ve GES Sistemleri için toplamda 215 başvuruda bulunulmuş, 178 başvuru yapılan kontroller sonucu uygun bulunarak onayları verilmiştir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyemiz 2022 yılında yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatlarına başarı ile iştirak etmiştir. İtfaiyemizin etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi maksatlı, araç onarım bakım ve yenileme faaliyetlerimiz aralıksız sürmektedir. Bunun yanı sıra personel sayısı, teçhizat ve eğitim noktasında ise iyi durumdayız. Bölge içi ve dışındaki tüm faaliyet ve toplantılarda etkin bir şekilde yer almaktayız. İtfaiyemiz, üst kuruluşumuz olan OSBÜK yangın güvenliği komisyonu grubu ile Yangın Yönetmeliğinin Revizyonu Çalıştaylarında yer almıştır. İzmir’de Uluslararası Katılımlı Yangın Sempozyumu ve Sergisine katılım sağlanmış, OSBÜK Yangın Güvenliği Komisyonu toplantısı ev sahipliğimizde yapılmış ve önemli çalışmalara imza atılmıştır.”

 

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