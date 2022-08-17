Kayseri OSB'den iftaiyeye ziyaret

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, OSB İtfaiyesi’ni ziyaret etti. Başkan Yalçın, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gittiği İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGF)

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bölge Müdürü ile birlikte OSB İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ederek İtfaiye birimlerini yerinde inceledi. Başkan Yalçın, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte OSB’deki sanayiciler için güven kaynağı olan OSB itfaiyesi ile ilgili İtfaiye Müdürü Hüsamettin Kazi’den bilgi aldı.

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, ziyaretinde İtfaiye Hizmet Binası’nda yapılan bakım çalışmalarını da kontrol etti.