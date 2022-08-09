Kayseri OSB'den 'böcek' açıklaması

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu, odada böcek bulunduğuna dair iddiaları yalanladı.Mehmet UZEL (İGFA)

Yazılı bir açıklama yapan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu, müdürlüğün üst düzey yöneticilerin odalarında dinleme cihazı (böcek) bulunduğuna ilişkin haberler çıktığını hatırlattı. Haberlerde böcek aramasının yönetim kurulu üyelerinin talebi üzerine yapıldığının iddia edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Organize Sanayi Bölge Müdürlüğümüzde yönetim kurulu üyelerimizin talebi üzerine yapılmış bir arama ve bu aramalarda dinleme cihazı bulunduğu bilgisi asılsızdır. Kayseri OSB’de dinleme cihazları bulunduğuna ilişkin haberle alakalı bilgimiz ve ilgimiz yoktur. Kayseri OSB Yönetim Kurulu, bu tür konularla değil sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet vermek ve onların taleplerini en iyi şekilde karşılamakla meşguldür. Kamuoyunun bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi.