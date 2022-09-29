Kayseri OSB'de yangın tatbikatı

Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 2022 yılı afet tatbikat yılı ilan edilmesi dolayısıyla, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesinde geniş katılımlı yangın ve deprem tatbikatı gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tatbikat açılışı törenine; Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Milli Eğitim İl Müdürü Ayhan Teltik, MHP Kayseri il Başkanı Adnan İncetoprak, AFAD İl Müdürü Osman Atsız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nihat Bozkurt, Kayseri OSB Bölge Müdürü Yakup Gültekin, protokol üyeleri ve sanayiciler katıldı.

Tatbikatın açılışında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Organize sanayi bölgeleri içinde, en modern ve en güçlü itfaiye teşkilatlarından birisinin Kayseri OSB’de bulunduğu söyledi.

Kayseri OSB İtfaiyesinin, OSB sınırları içinde en uzak noktadaki yangına 5 - 5,5 dakika gibi kısa bir sürede ulaştığına dikkati çeken Başkan Yalçın, “Bunun yanı sıra 10 noktada bulunan acil dolum istasyonlarımız sayesinde daha hızlı ve etkin çalışma sağlanmaktadır. Bölgemizde üretim yaparak, istihdam sağlayan ve ihracat yapan tüm sanayicilerimizin, sunmuş olduğumuz itfaiye hizmetleri ile 7/24 güvende olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bölgemiz, yalnızca itfaiye hizmetiyle değil, tüm birimleri ile sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak için gayret göstermektedir.” dedi.

Doğal afetlere ilişkin farkındalık oluşturulmasını sağlayacak böylesine önemli konuda düzenlenen tatbikat programına ev sahipliği yapmış olmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Başkan Yalçın, “Yüce Allah’tan deprem ve yangınlar başta olmak üzere tüm doğal afetlerden bizleri korumasını niyaz ediyor, sanayicilerimizin özellikle sigorta konusunda hassas davranmalarını ve tüm tedbirleri almalarını diliyorum. Yangın ve Deprem tatbikatımızın başarılı geçmesini temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç’un da kısa bir konuşma yapmasının ardından gerçekleştirilen tatbikatta, Kayseri OSB İtfaiyesi, Mimarsinan OSB İtfaiyesi, AFAD, UMKE ekipleri, Ahi Evran Meslek Lisesi İtfaiyecilik Bölümü öğrencileriyle beraber toplam 18 araç ve 67 personelle yer aldı.

Tatbikatta, deprem ve yangın sonrasında müdahale, ilk yardım ve kurtarma operasyonlarına ilişkin gerçeği aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Tatbikat, ekiplerin Türk bayrağı ile yaptıkları selamlama gösterisi ve Kayseri OSB Başkanı Yalçın ve Kayseri Milli Eğitim İl Müdürü Ayhan Teltik bayrak takdiminin ardından sona erdi.