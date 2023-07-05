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Kayseri OSB Bulvarı'na yakın takip

GÜNDEM 05.07.2023, 08:15
Kayseri OSB Bulvarı'na yakın takip

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi’ni Talas bölgesine bağlayacak 12 kilometre uzunluğundaki ana arter yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentin ulaşım altyapısını daha da geliştirmek ve şehir genelinde ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmak için yoğun mesai harcamayı sürdürüyor. Organize Sanayi Bölgesi’ni Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndan başlayıp Eskişehir Bağları üzerinden Erciyes Bulvarı’na ve oradan Talas bölgesine bağlayacak ana arterlerden biri olarak projelendirilen toplam 12 kilometre uzunluktaki 15 Temmuz Bulvarı’nın yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Eskişehir Bağları üzerinde yapılan çalışmaları yerinde denetledi. Başkan Büyükkılıç’a teknik gezi esnasında Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile daire başkanları eşlik etti.

Yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, Kayseri’mizi daha konforlu, daha yaşanılabilir ve insanların hayatını kolaylaştıracak şekilde çalışmalarımızı gerek Kayseri Büyükşehir Belediyesi gerekse ilçe belediyeler olarak sürdürüyoruz” dedi.

“EYLÜL AYINDA HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz Bulvarı’nı Meteoroloji Caddesi’ne bağlayacak ana arterin eylül ayında hayata geçirilmesinin planlandığını vurgulayarak, “Bu bağlamda şu anda Eskişehir Bağları’mızın en güzel bölgesindeyiz. 15 Temmuz Bulvarı’mızın devamı olarak Hacılar yolunu geçip, oradan Hes Kablo altından geçmek suretiyle Eskişehir Bağları’mız üzerinden Meteoroloji Caddesi’ne ulaşacak şekilde ana arterimizi inşallah eylül ayında hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“METEOROLOJİ CADDEMİZİ DE YENİLİYORUZ”

Ayrıca Meteoroloji Caddesi’nin de yenileneceğini de duyuran Büyükkılıç, “Daha sonraki süreçte Meteoroloji Caddemizi de yeniliyoruz, onu da altyapısı ile birlikte Erciyes Üniversitemizin önüne çıkacak, Talas Bulvarımıza ulaşacak şekilde adeta bir kuşaklayan önemli bir ana arteri hayata geçirmiş oluyoruz. Yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Çok şükür hizmetten hizmete koşan bir anlayış içerisinde ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları yapıyor. Şimdiden şehrimize, bölgemize hayırlı, uğurlu olsun diye dua ve temennide bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

KARTAL BULVARI’NA ALTERNATİF OLARAK TRAFİK YÜKÜNÜ ALMASI PLANLANIYOR

Projenin önceki yıllarda tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Hacılar yoluna kadar olan 4 kilometrelik kesiminin devamında yer alan Hacılar yolundan başlayarak Eskişehir Bağları olarak bilinen Danışmentgazi Mahallesi içerisinden geçen 2 bin 200 metrelik kısmında yapım çalışmaları hızla devam ediyor.

30 metre imar genişliğine sahip yolun toprak işleri tamamlanırken, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarının yapım sürecine başlandı. Kartal Bulvarı’na alternatif olarak trafik yükünü alması planlanan yolda, Eylül ayı içerisinde asfaltlama çalışmaları yapılacak şekilde çalışmalar yürütülüyor. Yolun toprak işleri, altyapı hatlarının tesisi, yaya yolu, bisiklet yolu ve diğer çevre donatılarının ihale süreçleri tamamlanırken, yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Yolun bu kesimi tamamlandığında şehrin doğusu ve batısı arasında hızlı ve güvenli ulaşım ağına yeni bir yol eklenmiş olacak.

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