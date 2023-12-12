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Kayseri Oruçreis Kentsel Dönüşüm rol model oldu

GÜNDEM 12.12.2023, 10:15
Kayseri Oruçreis Kentsel Dönüşüm rol model oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nde ikinci etap için de 618 konutun temeli atılırken, proje ülke genelinde örnek gösterilerek, rol model oluyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Dairesi (TOKİ) iş birliğiyle tamamlanan Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi 1’inci etap kapsamında 2023 yılı Ağustos ayında anahtar teslimleri yapılmıştı. Projenin 2’nci etap kapsamında 618 bağımsız bölümün de temel atma töreni, hafta sonu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın katılımlarıyla yapıldı.

2’nci etaptaki hak sahipleri ile uzlaşma görüşmeleri kapsamında 400 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlanırken, alan bütününde uzlaşma oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı.

Toplam inşaat alanı 83 bin metrekare, toplam yeşil alan 60 bin metrekare olan 2’nci etap ihalesi yapılan 618 bağımsız bölümde 187 adet 90 metrekare, 287 adet 120 metrekare, 144 adet 140 metrekare, 618 adet konut bulunuyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLAN ÖDÜLLÜ PROJE

Öte yandan ödüllü Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, tüm Türkiye’nin dikkatini çekiyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi, ana başlığı ve kapak konusu ‘Kentsel Dönüşüm’ olan TBB’nin süreli yayını İller&Belediyeler Dergisi’nde geniş şekilde yer aldı.

Dergide, Bakanlık ve belediye iş birliği ile hayata geçen kentsel dönüşüm projelerine örnek teşkil eden projede yeni, modern ve güvenli konutların inşa edildiğine vurgu yapılırken, makalede proje görselleri beraberinde detaylı bilgiler verildi.

Ayrıca makalede, Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin inşa sürecinde bakanlığın etkin bir yönlendirici ve denetleyici görev üstlendiği de paylaşıldı.

MAKALEDE ÖDÜLLÜ PROJE VURGUSU

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Oruçreis Kentsel Dönüşüm Projesi’nin, 7. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi’nde, ‘En iyi Riskli Alan İlan Eden Belediye’ ödülüne layık görüldüğü de vurgulandı.

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