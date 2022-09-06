Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk zabıtayı ağırladı

Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Zabıta Teşkilatı’nın 196. Kuruluş yıldönümünde zabıta personeliyle belediye meclisinde bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Özverili çalışmalarından dolayı Zabıta personeline teşekkür ederek hediye takdim eden Kayseri'nin Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; belediye başkanı ve meclis üyeleri olarak Zabıta Teşkilatı'nın 196'ncı kuruluş yıldönümünü kutladıklarını söylerken, "Zabıta Müdürümüz Hasan Hüseyin Akkuş ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Bizim görevimiz ilçede yaşayan insanlarımıza mutluluk ve esenlik sunmaktır. Zabıta hizmeti belediyenin en önemli hizmetlerinden birisidir. Belediyenin bel kemiği diyebilirim. Zabıta teşkilatımızın çok kadim bir geçmişi var. Siz, bizim yürüyen ayağımız, gören gözümüzsünüz. Etrafınızda sizi ilgilendiren konulara duyarsız kalmayacağınızı biliyorum. Bu teşkilatta çalışmak bir ayrıcalıktır. Hepinize başarılar diliyorum.” diye konuştu.