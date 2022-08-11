Kayseri'nin 'Tekno Burç'u TEKNOFEST finalinde

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kayseri Medeniyetin Burçları Derneği'nin ortaklaşa organize ettiği Kayseri Uluslararası Öğrenciler Akademisi programlarına katılan öğrencilerden çok önemli bir başarı geldi. 'Tekno Burç' takımı Teknofest 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde finalde yarışacak.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Akademi kapsamında yer alan Bilim-Teknoloji, Proje Yönetimi ve Teknofest programı çerçevesinde öğrencileri “Tekno Burç” ismiyle kurdukları takımla katıldıkları, Teknofest 2022 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde; İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması alanında finalde yarışmaya hak kazandı.

12-14 Ağustos tarihleri arasında Rize’de gerçekleştirilecek olan Teknofest finallerinde Kayseri’yi ve derneğimizi temsil edecek olan takımın hazırladığı projenin resmi adı, “Sosyal Medyada Dezenformasyonun Önlenmesi İçin Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Görüntü Sahteciliği Tespiti”.

Projenin sosyal medyada hızlı şekilde yayılan yanlış ve yanıltıcı bilgilerin tespit edilmesi ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığı kaydedilirken, bu sayede yanlış ve yanıltıcı bilgilere maruz kalma ihtimali olan tüm sosyal medya kullanıcılarının daha sağlıklı bilgi almalarına katkı sağlamayı amaçlandığı belirtildi.

Projenin en önemli özelliğinin öncelikle görüntü sahteciliği, derin sinir ağı ile görüntülerde oynanan bölgelerin tespiti olduğunu belirtilirken, girdi olarak verilerek görüntülerin sahte olup olmadığına dair çıktı elde edileceği ve böylelikle tamamen yerli ve milli imkanlarla bir yapay zeka destekli yazılım gerçekleştirilmiş olacağını kaydetti.

Medeniyetin Burçları Derneği yönetimi, öğrencilere her türlü desteği sağladıklarını ifade ederek, "Rize’de düzenlenecek olan finallerde de takımımız “Tekno Burç” un en iyi şekilde bizleri temsil edeceğine ve en iyi sonuçla Kayseri’ye döneceklerine inancımız tamdır. Bu vesileyle takımımıza yürekten başarılar diliyoruz" dedi.