Kayseri'nin suyu KASKİ ile güvende

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda 4,5 yılda 41 bin 258 içme suyu numunesinde 507 bin 723 parametrenin analizinin yapıldığını belirterek, ‘Kayseri’de sağlıklı ve güvenilir içme suyu olmazsa olmazımızdır’ dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İçme suyu, atık su, havuz suyu, sulama suyu, arıtma çamuru ve toprak matrikslerinin analizlerinin yapıldığı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su Analizleri Laboratuvarları’nda temiz ve sürdürülebilir içme suyuna erişim için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında son 4,5 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirildi.

Suyun yönetimi ve sevkiyatından sorumlu KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde her noktadan belirli aralıklarla numuneler alarak vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli içme suyu temini noktasında son 4,5 yılda 41 bin 258 içme suyu numunesinde 507 bin 723 parametrenin analizini gerçekleştirdi. Ayrıca içme suyu tesislerinde yapılan klor ölçümlerine ek olarak şebekede 18 bin 765 serbest klor ölçümü yapıldı.

“MEMBA KALİTESİNDE SU TEMİN EDİYORUZ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ’nin sürekli ve kaliteli içme suyu temini noktasında örnek çalışmalara imza attığını belirterek, kent genelinde musluktan akan suyun gönül rahatlığı ile içilebileceğini kaydetti.

KASKİ'nin akredite laboratuvarları ile temiz ve güvenilir suyun güvencesi konumunda olduğunun altını çizen Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti: “KASKİ’miz içme suyu ve atık su laboratuvarları, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından verilen ‘Akreditasyon Belgesi’ne sahip. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ‘Çevre Analizleri Yeterlik Belgesi’ni de elinde bulunduruyor. Dolayısıyla ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’te yer alan parametrelerin analizi titizlikle yapılarak içme suyunu, insan sağlığına uygun olarak şebekeye veriyoruz. Kentimiz bu anlamda çok şanslı olup bahsi geçen yönetmelik kriterlerini tamamen sağlamaktadır. Kayseri genelinde içme suyunun tamamını yer altından alarak herhangi bir arıtmaya tabi tutmadan doğrudan halkımızın kullanıma sunuyoruz. Burada yapılan analiz veya test sonuçları, dünyanın her yerinde kabul görmektedir. Bu bakımdan vatandaşlarımız sürekli kontrol altında şebekeye verilen sağlıklı ve güvenilir içme suyunu gönül rahatlığı ile tüketebilirler.”