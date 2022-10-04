Kayseri'nin ilk geri dönüşüm aracı Kocasinan sokaklarında

Kocasinan Belediyesi tarafından kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm aracı, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Yeni aracı test eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her alanda yaptığı geri dönüşümle örnek olduğunu vurguladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarının altını çizen Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; " Hatırlanacağı üzere 2020 yılında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye’de ilk defa; Kayseri ve Kocasinan’ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz. Şimdi ise Kocasinan sokaklarında yeni bir geri dönüşüm aracı ile hizmete başlıyoruz. Yeni araçla Kocasinan sakinlerimizin evlerinde toplanan ambalaj atıkları ile işyerlerinde toplanan ambalaj atıkları ayrıştırılmış şekilde toplanacak. Bu aracın diğer araçlardan farklı özellikleri var. Özellikle malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemi olan bu araç, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başlayacak. Sıfır Atık Projesi kapsamında kaynağından ambalaj atıklarının ayrıştırılmış olarak toplanması ve bu şekilde çevreyi koruyarak ekonomiye daha fazla katkı sağlanması son derece önemli ve değerlidir" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Türkiye'de yeni teknolojiye sahip araç, Kayseri'de ilk defa Kocasinan sokaklarında hizmet vermeye başladı. Kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm aracı ile dönüştürülebilir atıkların geri kazanımı, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Ayrıca Kocasinan Belediyesi'nin 2020 yılında Türkiye'de ilk olan ikili toplama aracı ile Sıfır Atık Projesi'ne büyük katkı sağlıyor. Özellikle Türkiye'de ilk olan araç, kaynağından ayrıştırılmış olan evsel yağ atıkları, pil atıkları ve ambalaj atıkları olmak üzere geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı donatılarıyla toplama imkanı sunuyor.