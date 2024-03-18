Kayseri'nin ikinci Emekliler Kafeteryası hizmete girdi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği proje kapsamında ‘Emekliler Kafeteryası’nın ikincisini Belsin bölgesinde hizmete açtı. Büyükşehir KAYTUR A.Ş. işletmesinde hizmet vermeye başlayan kafeterya emekli vatandaşlardan takdir topladı.Mehmet Uzel / KAYSERİ (İGFA) - Gönül belediyeciliğin en güzel örneklerini, ‘önce insan’ diyerek takdir toplayan projeleri ile sergileyen Başkan Büyükkılıç, yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, beğeni toplayan yeni hizmeti ‘Emekliler Kafeteryası’ projesini kent genelinde yaygınlaştırıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda, kente yaşayan emekli vatandaşlara yönelik ‘Emekliler Kafeteryası’ projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde hizmete giren Emekliler Kafetaryası’nın ardından ikinci Emekliler Kafetaryası’nı Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi, Hasan Esat Işık Bulvarı üzerinde vatandaşların hizmetine sundu.

Emekli vatandaşların sosyalleşerek keyifli ve verimli vakit geçirmelerine imkân tanımak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaygınlaştırılmaya devam edilen proje çerçevesinde Mini Terminaller emekliler için sıcak ve samimi bir kafeteryaya dönüştürülüyor.

İçerisinde mini kütüphanesi, satranç takımları, TV izleme bölümü gibi imkânları bulunan Emekliler Kafeteryası, sıcak ve soğuk içecek çeşitleri ile Fevzi Çakmak Mahallesi’nin ardından 30 Ağustos Mahallesi’nde de emekli vatandaşlara sosyalleşebilecekleri nezih bir ortamda hizmet vermeye başladı.

Emekli vatandaşların keyifle vakit geçirebilecekleri Büyükşehir’in Emekliler Kafeteryası, hizmete başladığı ilk günden emeklilerin ilgi odağı oldu. Kafeteryada çay kahve eşliğinde sohbet eden, satranç oynayan, kitap okuyan ve televizyon seyreden emekli vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’nin yeni hizmetinden memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Emekliler Kafeteryası’nı çok beğendiğini belirten Hacı Yusuf Yıldırım isimli emekli vatandaş, “Burayı yapandan Allah razı olsun, memnunuz. Hizmet her zaman için iyidir. Yapılan hizmete teşekkür ederim. Ne güzel çay bahçeleri yapılmış, kamelyalar yapılmış bunlar halk için güzel bir şey. Devlet yaptıkça biz memnun oluruz” dedi.

Büyükşehir’in Emekliler Kafeteryası, hafta içi ve hafta sonu saat 09.00 ile 19.00 arasında hizmet verecek.