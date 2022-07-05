Kayseri'nin Güven Timleri devrede

Vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, otobüs durakları, alış-veriş merkezleri, semt pazarları gibi yerlerde, emniyet ve asayişin daha etkin şekilde sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı olarak kurulan “Güven Timleri” basın toplantısı Kayseri Valiliği önünde yapıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yapılan basın toplantısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in yanı sıra, vali yardımcıları, il emniyet müdürü, il jandarma komutanı ve il protokolü de katıldı.

Basın toplantısında açıklama yapan Vali Çiçek; “Göreve başladığım bir buçuk ay içerisinde, Kayseri'nin sokaklarında dolaşıyorum. Kayseri valisi olarak sokak sokak, Çarşı Çarşı, ilçe ilçe geziyorum. Hemşerilerimizle bir araya geldiğimde sorunlarını, sıkıntılarını dinlemeye çalışıyorum. Bu süre içerisinde gördüğüm, dinlediğim ve vatandaşlardan duyduğumuz istek; Polis ve Jandarma’mızı daha çok görmek istiyorlar. Biz bugünden itibaren, Kayserililere daha iyi hizmet edebilmek ve onların arzuları doğrultusunda, Emniyet Teşkilatımızı ve Jandarma Teşkilatımızı daha görünür kılmak için belli noktalar ve alanlar belirleyerek, bu alanları da sürekli durumlara göre değiştirerek, Güven Timlerimizi halkımızın içinde daha sık bulunduracağız.” dedi.