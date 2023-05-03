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Kayseri'nin 'A400M' gururu

GÜNDEM 03.05.2023, 09:15
Kayseri'nin 'A400M' gururu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte retrofiti yapılan 4’üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetleri’ne Teslim Töreni’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
ASFAD ile Airbus Defence and Space arasında yürütülen sözleşme çerçevesinde A400M uçaklarının retrofit işlemleri Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleşirken, retrofit işlemleri tamamlanan 4’üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetleri’ne Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, törende yaptığı konuşmada, ticari, ekonomik ve askeri anlamda önemli bir adım atıldığını, bu çalışmanın Kayseri’nin eseri olduğunu söyledi.

Yaşanan gelişmeleri, önemi, anlamı ve tarihi perspektifi bakımından TOMTAŞ ile birlikte değerlendirildiğinde Kayseri’nin havacılık ruhuna uygun bir gelişme olarak niteleyen Bakan Akar, bunun, sivil-asker hep beraber birleşmek suretiyle hem teknolojik hem de ekonomik ve askeri anlamda önemli bir adım olduğunu ve bu adımların devamının geleceğini vurguladı.

Bu konuda bilgi, görgü, istek, heyecan ve yeteneğin de bulunduğunu kaydeden Bakan Akar, Kayseri’de tayyarecilik kültürü olduğunu ve TOMTAŞ ile bu kültürün yaşatılacağını ifade ederek, gerçekleşecek çalışmalar ile ülke ekonomisine de çok ciddi katkı sağlanacağına işaret etti.

Bakan Akar, konuşmasında 4’üncü A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetleri’ne hayırlı olmasını temenni ederek, “Dünyada sadece 4 merkezde yapılabilen ve en gelişmiş kargo uçaklarından olan A400M retrofit işlemlerinin Kayseri 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde gerçekleştirilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesidir” dedi.

Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanımız Orgeneral Atilla Gülan’ın katılımlarıyla retrofiti yapılan A400M Uçağının Türk Hava Kuvvetlerine Teslim Töreni’ne katıldık” dedi.

Bu alanda Kayseri’nin dünyada tek merkez haline geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’miz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın öncülüğünde havacılıkta da önemli bir merkez haline geldi. Airbus’tan sonra dünyada tek merkez Kayseri haline geldi. Airbus şirketinden sonra retrofit ile bakım ve onarım çalışmalarının dünyada tek Kayseri’de yapılıyor olması şehrimiz ve ülkemiz için ayrı bir gurur vesilesi oldu. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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