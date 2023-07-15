Kayseri'nin 15 Temmuz şehitlerine ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın ailesini ve şehidin kabirlerini ziyaret edip, dua etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 7 yıl önce 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişiminde şehit olan komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ile birlikte 15 Temmuz hain darbe girişiminde Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ’cü hainler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın Yeşilhisar’daki ailesini ziyaret etti.

Şehidin kabrinde dua eden Başkan Büyükkılıç, şehit Doğanay’a Allah’tan rahmet, şehidin ailesine sabır dileyerek, “Darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden, demokrasinin kahramanı, 15 Temmuz şehidimiz Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay’ın Yeşilhisar’da yaşayan kıymetli ailesini ziyaret edip, şehidimizin kabrinde dua ettik. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun” dedi.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, şehit kabirlerini ziyaret ederek, hem dua ettiler hem de karanfil bıraktılar.

“BU MEMLEKETTE DAHA ÇOK KÜBRA’LAR, CENNET’LER ÇIKACAK”

Vali Çiçek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’da yıllar önce alçak bir darbe girişimine ülkemiz maruz kalmıştı. O zaman milletimiz hep beraber, vatan evlatlarımız şanlı bir direniş ortaya koymuşlardır. Milletimizin bağımsızlığına vurulmak istenen kötü yol o gün vatandaşımızın set çekmesiyle beraber o alçakların emellerine ulaşmasına engel olmuştu. Çok büyük kahramanlıklar olmuştu. O gün özellikle özel harekâtta kahramanlarımız darbecilere karşı mücadele etmek için hazırlandıkları esnada çok büyük bir alçaklıkla şehit edilmişlerdi. Onlardan ikisi Kayseri gibi milletine âşık bir şehrin evlatlarıydı. Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’ti. O kahramanlarımıza, o kahramanları yetiştiren aileye minnetlerimizi ifade etmek, onlara teşekkürlerimizi sunmak, Allah onlardan razı olsun demek için il protokolümüzle ziyaret edip minnetlerimizi ifade ettik” diye konuştu.

Kübra ile Cennet’in çok iyi arkadaş olduklarını söyleyen Çiçek, “Beraber okumuşlardı, şehadetleri de beraber oldu. Bu millet, bu memleket için oldu. Allah onlardan razı olsun. Bu memlekette daha çok Kübra’lar, Cennet’ler çıkacak. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Hikmet ablamızın, Harun abimizin ellerinden öpüyorum. Allah memleketimize bir daha böyle alçaklık yaşatmasın” dedi.