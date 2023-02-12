Kayseri MHP'den depremzedelere destek

MHP Kayseri İl Teşkilatı, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ayrı ili etkileyen depremin ardından tam anlamıyla “teşkilat” kelimesinin hakkını vererek ivedi bir şekilde koordine olup depremin yaralarını sarmak üzere bölgeye yardımları ulaştırdı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Depremin hemen ardından il başkanlığı bünyesinde İl Başkan Yardımcısı Serkan Kural görevlendirilerek deprem kriz koordinasyon masası kuruldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve KAÇEP Başkanı Serap Şule Kalın’ın talimatlarıyla tüm teşkilatlar ve KAÇEP yönetimi teyakkuza geçirildi. Toplanan binlerce malzeme, yardım tırları ve maddi yardımlar tüm deprem bölgelerine hızlı bir şekilde ulaştı.

Yardım organizasyonu kapsamında; "Afet bölgelerine yemek (kumanya) yardımı, ekmek, akaryakıt, su, muhtelif kıyafet, battaniye, yorgan, kadın hijyen malzemeleri, kişisel hijyen malzemeleri, ayakkabı, konserve gıda, temel gıda malzemeleri, odun, kömür vb yakacak malzemeleri, ısıtıcı, soba, el feneri, bebek maması, bebek bezi, atkı, bere, eldiven ve kuru gıda vb. Tırlar dolusu ayni ve nakdi yardımlar yapılırken, MHP Kayseri Ekibi deprem bölgesine giderek yerinde inceleme yaptı ve toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine bizzat ulaştırdı" denildi.