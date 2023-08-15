Kayseri Melikgazi'ye yeni sanat merkezi

Eski Dedeman Okulunu yeni yerine taşıyan Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Hunat Mahallesi’nde 7000 metrekare alanda büyük bir park yapımına başlayarak ve eski taş binayı restore ederek sanat merkezi haline getirecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hunat Mahallesi’nde dev bir yeşil alanı Kayseri’ye kazandıracaklarını söyleyerek, “Kayseri için büyük bir projeye daha imza attık. Kayseri’nin merkezi Hunat Mahallesi’nde Dedeman Okulu’nun bulunduğu yere büyük bir park yapıyoruz. 7000 metrekare alanda çalışıyoruz. Parkın şu anda sert zeminleri tamamlanıyor; oturma grupları ve ağaçlandırma ile çok güzel bir park haline getireceğiz. Çok nitelikli güzel bir park olacak. Yaz sonuna hizmete açmayı planlıyoruz. Parkın hemen yanındaki taş binayı koruyarak saat atölyesi haline getireceğiz. Ahşap yoğunluklu, bodrum katıyla birlikte 3 kattan oluşan taş binanın içerisinde de çalışma yapılıyor. İnşallah buradaki çalışmayı yaz sonuna kadar bitirirsek taş binamız eğitim, sanat merkezi ve sergi salonu olarak hizmet verecek. İnşallah birçok hizmeti bu yıl içerisinde sizlerle buluşturuyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin. ” dedi.