Kayseri Melikgazi'ye yeni sağlık merkezi geliyor

Kayseri Melikgazi Belediyesi Sakarya Mahallesinde yapımı tamamlanan Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılış törenini gerçekleştirecek.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, aile sağlığı merkezini ziyaret ederek sağlık çalışanları ve vatandaşlarla sohbet etti.

Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşların sağlıkla ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Süheyla Kantarcı Aile Sağlık Merkezindeyiz. Melikgazi'de 2024 yılına kadar aile sağlık merkezi ihtiyacının kalmaması için söz vermiştik; bu sözümüzü tutuyoruz. Şu ana kadar 13 adet aile sağlık merkezini hayırseverlerimizde birlikte Melikgazi'ye kazandırdık. Burası da Hayırseverimiz Kantarcı Ailesinin desteği ile yapılan güzel bir aile sağlık merkezi oldu. Kantarcı ailesine teşekkür ederim. Kayseri'de özellikle Melikgazi Belediyesi olarak butik aile sağlık merkezleri, okullar, camiler, Kur'an kursları, kütüphaneler yaparak vatandaşlarımızın mahalle içerisinde hizmet almasına vesile oluyoruz. Aile sağlığı merkezimizin yarın saat 14.00’te açılışını yapacağız. Açılış törenimize tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Hayırlı olsun.” dedi.

Süheyla Kantarcı Aile Sağlığı Merkezi’nde 6 hekim, 1 adet laboratuvar, tıbbı müdahale odası, aşı-bebek izlem odası, gebe takip odası ve poliklinikler yer alırken Sağlıklı Hayat Merkezinde ise diyetisyen, psikolog, fizyoterapist ve uygulama salonu, KETEM (kanser tarama) cihazı mamografi, gebe bilgilendirme odaları, sigara bıraktırma odası ve eğitim salonu (30 kişilik) bölümleri yer alıyor.