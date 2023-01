Kayseri Melikgazi'ye büyük kompleks

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kur'an Kursu için proje değerlendirmesi yaptıklarını ve proje sonrası ihalesi yapılarak inşaatlarına başlanılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2023 yılını içerisinde açılışı yapılacak yatırımlar ile ihalesi yapılarak tamamlanacak hizmetler ile Kayseri'ye bağlı Melikgazi‘nin farklı bir merkez olacağını belirten Başkan Dr. Palancıoğlu “Gültepe Mahallesi her geçen gün modern binaları ile gelişmekte ve büyümektedir. İlçenin artan nüfusu ile mahallenin nüfusu artmaktadır. Artan nüfus ihtiyaçlara ve yeni yatırımlara imkan tanınmaktadır. Şehrin planlı ve modern yapısı ile Gültepe artık örnek gösterilen semtler arasında yerini almıştır. Gelişen ve artan nüfusa yönelik Aile Sağlık Merkezi, Cami ve Kuran Kursu ihtilacı hasıl olmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere yer tespiti ve projelendirme çalışması yaptık. Nitelikli Proje ve hizmetlerimizi ilçemizin her köşesine yaymaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi gelişen büyüyen ilçede her an her yerde hizmet sunduğunu ve belediyecilik hizmetlerinin her alanda sergilendiğini sözlerine ekledi.