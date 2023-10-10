Kayseri Melikgazi'nin yolları yenileniyor

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi'nde 1,5 kilometrelik yolda asfalt çalışması yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Girne Şehitler Caddesinin bütün alt yapı, içme suyu kanal hatları, kaldırımları ve otoparklarının yenilendiğini hatırlatan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemiz genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerdeki yolların daha konforlu ve modern olması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir taraftan yeni yollar açarken, diğer taraftan da mevcut yolları iyileştirme çalışmaları kapsamında asfaltlamaya ekiplerimiz sezonun başından beri devam ediyor. 'Yol medeniyettir' anlayışı ile çalışıyoruz.

Bu kapsamda Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesinde bağlantı yolları ile birlikte 1,5 kilometre uzunluğunda, 6000 ton sıcak asfalt kullanarak çalışma yapacağız. Burasındın alt yapı, içme suyu kanal hatları, kaldırımları ve otoparklarını komple yeniledik. Hizmetlerimizle ilçemizin geleceğine yön vermeye devam ediyoruz. Yollarımızın yenilenmesi için gece gündüz demeden, hafta sonları da dâhil olmak üzere çalışan ekiplerimize ve çalışmalarımız esnasında sabır ve anlayış gösteren vatandaşlarımıza