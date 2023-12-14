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Kayseri Melikgazi'nin yardım tırları Yeşilyurt'a ulaştı

GÜNDEM 14.12.2023, 09:45
Kayseri Melikgazi'nin yardım tırları Yeşilyurt'a ulaştı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Malatya'daki depremzedeler için ihtiyaç tespiti yapıldığını, bu kapsamda Kayseri Deprem Koordinasyon Merkezi'nin hazırladığı yardım tırlarını kardeş belediye olan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine teslim ettiklerini söyledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Mimarsinan OSB Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, İncesu OSB Başkanı İrfan Püsküllü, Kızılay Kayseri İl Başkanı Cafer Beydilli ile birlikte Yeşilyurt'taki konteyner kenti de ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, "Yeşilyurt Belediyemiz bizim kardeş belediyemiz. 6 Şubat’taki deprem felaketini hep birlikte yaşadık, aynı gün biz de hızlı bir şekilde Kayseri’de deprem koordinasyon merkezini kurduk. Ben aynı zamanda Kayseri Serbest Bölgenin de Başkanıyım. Valimiz Gökmen Çiçek’in talimatlarıyla, Kayseri Ticaret ve Sanayi Odamız, OSB’lerimiz ve Kızılay’ımızla birlikte Kayseri Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de destekleriyle bir oluşum gerçekleştirdik. Sanayicilerimizin ve esnaflarımızın yardımlarını planlı bir şekilde deprem bölgelerine gönderdik. Mehmet Çınar Başkanımız ile de bu anlamda bir görüşme yaptık ve belirlenen ihtiyaç listesine göre yardım malzemelerini 5 tırımıza yükleyerek Yeşilyurt ilçemize getirdik ve kendilerine teslim ettik. Elbistan ve Adıyaman'da 2 adet çarşı ve Kahramanmaraş'ta 2 adet yaşam alanı da kurduk. Çarşıların ve yaşam alanlarının bakımlarını, taleplerini, futbol sahası, oyun grubu kurulması gibi talepleri de karşılıyoruz.  Biz ne kadar birlik ve beraberlik içerisinde olursak bu yaralar birlikte çok daha kolay sarılır." dedi.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Kayseri'mizin hem deprem zamanı hem de depremden sonra bizlere büyük katkıları oldu. Kardeş belediye ilişkilerimiz olduğu için sağolsun Mustafa Palancıoğlu Başkanımız bizlere hep yardım yolladılar. Hayırsever ve yardımsever insanlarımızın destekleriyle hazırlanan 5 adet yardım tırı bugün şehrimize geldi ve tırları teslim aldık. 6 Şubat depremlerinde Malatya’da büyük bir yıkım yaşandı, çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Acımız büyük. Şehrimizin konut stoğunun üçte bir oranında yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bizlere yardımlarınız için şahsım ve tüm depremzede aileler adına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum.” diye konuştu.

Depremin yaralarının sarılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyleyen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın ise, “Kayseri’de Melikgazi Belediye Başkanımızın başkanlığında oluşturulan Kayseri koordinasyon merkezi aracılığıyla 50 bin metrekarelik bir alanda depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemelerini bir araya getirdik. Yardımları organizeli bir şekilde depremden etkilenen şehirlerimize gönderdik. Kayseri’deki yardımlar artarak devam ederken, 1000 adet yardım tırını depremzede şehirlerimize ulaştırdık. Kayseri halkı olarak elimizden geldiğince gücümüz neye yetiyorsa onu yapıyoruz. Bir yaraya derman olabilmek için çalışıyoruz, koşturuyoruz.” dedi.

Kayseri İncesu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı İrfan Püsküllü ise, "Asrın felaketi depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Kayseri halkı olarak her zaman yanınızda olmaya, emrinizde olmaya geldik.  Üzerimize düşen ne varsa maddi ve manevi anlamda yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Lütfi Çarşıbaşı, Kayseri’de kurdukları yardım koordinasyon merkezi aracılığıyla yardımların aralıksız devam ettiğini söyleyerek, "Elimizden geldiğince depremden etkilenen şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Millet olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz, çok üzücü olaylar yaşandı. 6 Şubat’taki ilk depremin ardından kurulan Kayseri deprem koordinasyon merkezimizde yapılan dayanışma, birlik ve beraberliğinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Vefat edenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara Rabbim sabır versin.” diye belirtti.

Kayseri’de birlik ve beraberlik içinde yardımların şehirlere ulaştırıldığını söyleyen Kayseri Kızılay Şube Başkanı Cafer Beydilli ise,“155 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Kızılay’ımız her türlü afet ve zor durumda ülkemizin ve insanların yanında. Kayseri’deki koordinasyon merkezimizin içerisinde aktif görev alarak yardımların depremzede ailelerimize ulaştırılmasına katkı sağladık. Bakanımız Mehmet Özhaseki başta olmak üzere Valimiz Gökmen Çiçek Beye, Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na, OSB ve Oda Başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Tırların teslimatından sonra Başkan Palancıoğlu ve beraberindeki Kayseri heyeti Yeşilyurt Konteyner Kent’teki depremzede vatandaşları da ziyaret    

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