Kayseri Melikgazi depremzedeye umut oldu

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, deprem bölgesine gönderilen arama ve kurtarma ekiplerinin birçok canı yaşama kavuşturduklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Enkaz altında önce tespit ederek sonrada hassas çalışmalar ile kurtarılan vatandaşların kendilerine büyük mutluluk verdiğini belirten Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “10 ili kapsayan yüzyılın felaketinde Melikgazi’den giden ekiplerimiz kendisine yakışan ve üzerine düşen her türlü çalışmayı yerine getirdi. Melikgazi Belediyesi olarak depremin ilk saatlerinden itibaren Kahramanmaraş’ta 60’ın üzerinde personel ve 40 civarında iş makinalarımız ile arama kurtarma çalışmalarını bugüne kadar gerçekleştirdik. Ekiplerimiz ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalara başladı. Hatta Melikgazi Belediyesi’nin enkaz altından bir depremzedeyi kurtarma çalışması birçok ulusal kanalda naklen verildi.

Türkiye’yi duygulandırdı, mutlu etti. İlk günden itibaren yapılan çalışmalarda Melikgazi ekibimiz 23 vatandaşımızı enkaz altından kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti. Asrın felaketinde iyilikleri asla unutulmayacak tüm kahramanlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, uzun süre uykusuz ve yorgun çalışan ekiplerin enkaz altından bir yaralıyı kurtarmaları çalışmalarına şevk ve heyecan verdiğini tüm yorgunluğun unutulmasına vesile olduğu sözlerine ekledi.