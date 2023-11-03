Son Dakika

Kayseri Melikgazi'den yeni bir sağlık yatırımı

GÜNDEM 03.11.2023, 08:45
Kayseri Melikgazi'den yeni bir sağlık yatırımı

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Germir Mahallesi’nde hayata geçireceği Hacı Mehmet Yıldırım Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu’nun temel atma törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Aile Sağlığı Merkezinin ve 112 Acil İstasyonun Melikgazi’ye hayırlı olmasını dileyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün mimarisiyle çok güzel olan Aile Sağlığı Merkezi ve Ayten Yıldırım 112 Acil İstasyonu hayata geçiriyoruz. 2024 yılına kadar Melikgazi'de sağlık hizmeti ihtiyacı kalmayacak demiştik. Sözümüzü tutuyoruz. Bu sağlık merkezini de hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Yakında TOKİ’de, Selçuklu Mahallesinde, Gültepe ve Şirintepe Mahallemizde aile sağlığı merkezlerinin daha temelini atacağız. Böylece Melikgazi’de artık acil olan bir ihtiyaç kalmıyor. 15 aile sağlığı merkezimizi 4,5 yılda Melikgazi’mize kazandırmış oluyoruz. Sağlık ocağı yapımı olarak Türkiye rekorunu elimizde bulunduruyoruz. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. Cami ve Kur’an kursunda da aynı. Mehmet Özhaseki Bakanımızın başlatmış olduğu belediyecilik modeline Memduh Başkanımızla devam ediyoruz. Kayseri şuanda en güzel dönemlerinden birini yaşıyor. Rabbim hayırseverlerimizin hayrını kabul eylesin.” dedi.

Hayırsever Ayten Yıldırım ve oğlu ise bu hayır eserinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bir konuşma yaparak, “Yine Allah’a şükürler olsun hayırlı bir işe imza atılıyor. Hem belediye hem hayırsever iş birliği ile Kayseri’mizin güzel insanlarına hizmet verme bağlamında da bir çalışma yapılıyor. Hemen önündeki yolu gördüğümüzde de Mustafa Şimşek Bulvarı’mızın buraya değer kattığını ve bölgeyi zenginleştirdiği görmekten de keyif alıyoruz. Hayırlı olsun Cenab-ı Allah razı olsun ve Mehmet Amcamıza rahmetiyle muamele eylesin.” dedi.

“Çalışkan bir belediye başkanımız var.” diyen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, şunları söyledi: “Rabbim tüm hayırseverlerimizin hayırlarının ahirette kendilerine şefaatçi olmasını nasip etsin. Mustafa Başkanımızı tebrik etmek lazım. Her geçen gün kendi rekorunu egale ediyor. Güzel insanların paraları, güzel bir ekiple güzel işlere harcanıyor. Cenab-ı Allah burada hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeni aile sağlığı merkezinin mahallemize hayırlı olmasını dilerim.”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Yine Melikgazi yine bir açılış. Aslında temel atma bu ama açılışa yakın bir temel atma. Aile Sağlığı Merkezi çok güzel görünüyor. Melikgazi’de 15 sağlık merkezi yapıldı. Ben de ilin valisi olarak sağlık tesisine olan ihtiyacın bittiğini görüyorum. Allah bizlere de arkamızdan hayır duası alacak eserler bırakmayı nasip etsin. Germir Mahallemize bu güzel eserin hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Sağlık merkezi 5 hekimli kapasiteye sahip olup 112 acil istasyonu ve 2 adet eczanesi bulunuyor. İçerisinde muayenehaneler, tıbbi müdahale odası, aşı odası ve bebek izlem, gebe takip odası ve laboratuvar yer alacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Kasımpasa 10 18
6. Trabzonspor 10 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 10 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Villarreal 11 12
13. Getafe 11 12
14. Sevilla 10 10
15. Cadiz 11 10
16. Mallorca 11 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 11 6
20. Almeria 11 3