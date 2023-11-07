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Kayseri Melikgazi'den 'sağlık'lı yatırım

GÜNDEM 07.11.2023, 12:15
Kayseri Melikgazi'den 'sağlık'lı yatırım

İlçeye 15 aile sağlığı merkezi kazandıran Melikgazi Belediyesi Selçuklu Mahallesi’nde hayırsever işbirliği ile hayata geçireceği Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Mürüvvet-Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, şu anda Türkiye'de en fazla okul, sağlık ocağı, dini tesis, kütüphane yapan belediye olduklarını söylerken, "70’e yakın çalışmamız var. Burada da Saadettin ve Mürvet Türkkan çifti bize destek verdiler. Birlikte Selçuklu Mahallemize güzel, nitelikli, iki katlı sağlık ocağı kazandırıyoruz. Eskişehir Bağları yaklaşık 120 bin nüfusun yaşadığı bir yer. Dolayısıyla çok yoğun olarak kullanılacak bu sağlık tesisimizin çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonra 3 tane daha sağlık ocağının temelini atacağımızın müjdesini vereyim. Bir tanesi Gültepe'de, biri Şirintepe’de, bir diğeri de TOKİ’de olacak. Bu 3 yatırımla birlikte 4.5 yıl içerisinde tam 15 adet sağlık ocağı yatırımı yapmış oluyoruz. Cenabı Allah hayırlı uğurlu eylesin.” dedi.

Hayırsever Saadettin ve Mürvet Türkkan çifti ise, “Eşimle bize bu hayrı yapmayı çok şükür Rabbim bize nasip etti. Şifalanacak herkese hayırlı olsun. Rabbim bize bunu hediye etti. Rabbime hamd olsun. Bizlere destek olan herkese teşekkür ederim. Hayırlı olsun” dediler.

Kayseri’de güzel bir dayanışma olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkkılıç, “Bu güzel hayrı için Türkkan Ailesine, Sadettin Abimize ve kıymetli eşine teşekkür ederim. Kayseri'miz değerli Mustafa Başkanımızın da vurguladığı gibi ‘Hiçbir işe, bu bizim işimiz değil’ demeden dayanışma içerisinde, el ele gönül gönüle şehrimizi daha iyi noktaya taşımak için çalışıyoruz.  Bu bölgede Mustafa Palancıoğlu Başkanım ve ekibi başarılı işler yapıyor. Mürüvvet ve Sadettin Türkkan Aile Sağlığı Merkezi Kayseri’mize ve Selçuklu Mahallesine hayırlı olsun.” diye konuştu.

Kayseri AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Sadettin Abimize ve kıymetli eşine bu güzel eserin hayata geçmesine vesile oldukları için teşekkür ederim. Sağlık konusunda Türk insanının yaşadığı standart hiçbir ülkede yok. Sağlık yapılanmasının daha da gelişmesine katkı sunan belediyelerimize teşekkür ederim. Palancıoğlu Başkanımıza bu işe liderlik etmesinden dolayı da ayrıca teşekkür eder, bu güzel eserin hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Önceki Dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Millî Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekilimiz Hulusi Akar da bir konuşma yaparak, “Türkiye Yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Buna paralel olarak Kayseri’miz de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bugün burada bu sağlık merkezinin yapılması çok değerli. Kayseri’de hayırseverlerimiz bir yarış içinde. Bu yeni sağlık merkezi Kayseri’mize hayırlı olsun.” diye belirtti.

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