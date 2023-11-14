Kayseri Melikgazi'den proje toplantısı

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Başkan Yardımcıları ve ilgili Müdürler ile Melikgazi’ye 5 yıl içerisinde kazandırılan ve devam eden projeleri değerlendirmek için toplantı gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “İlçemizde kentsel dönüşüm, okullar, sağlık ocakları, camiler, sosyal tesisler olmak üzere birçok yatırımı hayata geçirdik. Yaptığımız yatırımların en önemlilerinden biri, gençlerimize Akıl Küpü Kütüphaneleri yapmaktı. Önümüzdeki günlerde açacağımız Kazım Karabekir'deki kütüphanemiz çok güzel oldu. Kentsel dönüşüm bloklarında oturan tüm gençlerimiz, çocuklarımız buradan istifade edecekler. Burası tasarımıyla, mobilyasıyla, özel çalışma ofisleriyle çok güzel bir kütüphane oldu.

Akıl Küpü Kütüphanelerimizi, şehrimizin, Melikgazi'nin birçok yerlerine kazandırıyoruz, kazandırmaya da devam edeceğiz. Kütüphanelerimizden şu anda 30 binin üzerinde hizmet alan gencimiz var. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. Okul sayımız 21'e yükseldi. Kazım Karabekir Mahallemizde 17 bin metrekare alanda 3 okulun bir arada olduğu parkın, spor salonunun olduğu çok güzel bir proje yapmıştık. Bu tür projeleri artırarak devam ettiriyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Lisesi’nin yaklaşık 3 ay önce temelini atmıştık. Şu anda kabası bitmek üzere. Burayı da Kayseri'mize ve Melikgazi'ye kazandırıyoruz. Mesai arkadaşlarımla projelerimizi birlikte çalışıyor ve onları hayata geçiriyoruz. Cenab-ı Allah projelerimizi kısa zamanda bir bir tamamlamayı nasip etsin. Melikgazi’mizde güzel hizmetleri sizlerle buluşturuyoruz. Melikgazi’mizin refah ve gelişimi için çaba gösteren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor; tüm projelerimizin hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni