Kayseri Melikgazi'den pazar yerlerine bakım
Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, vatandaşlara ve esnaflara daha konforlu bir alışveriş imkânı sunmak amacıyla pazar yerlerinde bakım, onarım ve tadilat çalışmaları yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Pazar yerlerinde temizliğe ve bakıma dikkat ettiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde nitelikli pazar yeri sayılarını artıyoruz. Pazar yerindeki esnafımıza da destek olmak için elimizden geleni yapıyoruz. İlçedeki semt pazarlarında bakım, onarım ve tadilat çalışmalarına devam ediyoruz.
Semt pazarlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını yürüten ekiplerimiz pazar yerlerinde vatandaşlarımızın huzur içinde rahatlıkla alışverişlerini yapabilmeleri adına pazar esnaflarının tezgâh çizgilerini yeniliyor. Yine pazar yerlerinde duvarlara yazılan yazılar silinmekte; pazar içinde bozulan, yıpranan yerlerin tamir ve bakımı yapılmaktadır. Bu sayede tüm vatandaşlarımızın huzur içinde rahatlıkla alış veriş yapmalarını sağlamak istiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür eder, tüm pazar esnafımıza bereketli kazançlar dilerim.” dedi.
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|P
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|36
|78
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|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
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|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
|10. Fulham
|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
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|38
|38
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|38
|36
|18. Leicester City
|38
|34
|19. Leeds United
|38
|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
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|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
|38
|49
|13. Celta Vigo
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|14. Cadiz
|38
|42
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|38
|42
|16. Valencia
|38
|42
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|38
|41
|18. Real Valladolid
|38
|40
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|38
|37
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