Kayseri Melikgazi'den özel asfalt çalışması

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi’nde 1 kilometre uzunluğundaki yolda asfalt çalışması yapıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'ye bağlı Melikgazi’nin her mahallesinde ihtiyaç duyulan ne çalışma varsa yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi'de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Her alanda temizlik faaliyetlerimiz yapılıyor. Biraz önce Hürriyet Mahallemiz'deydik. Orada mahalle temizliği yapıyoruz. Bugün Altınoluk Mahallesi'nde 1 kilometre uzunluğundaki Veysel Caddesi’nde asfalt çalışmasına başladık.

Yağmur yağdığında çok fazla su toplanıyordu su birikintisi oluşuyordu. Dolayısıyla burada altyapı kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Altyapı değişti. Yağmur suyu hattı döşendiğinden dolayı buradaki sorun da artık çözülmüş olacak. Daha nitelikli bir ortam olacak. Hayırlı uğurlu olsun. İşlerimizin başındayız. İlçemizde koştur koştur çalışıyoruz. Ben ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şu anda çalışma başladı ve bu yolumuz 2 gün içinde tamamlanacak ve burayı tekrar trafiğe açmış olacağız. Allah kaza bela vermesin.” dedi.