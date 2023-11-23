Kayseri Melikgazi'den Nakliyeciler Sitesi'nde çalışma
Kayseri Melikgazi Belediyesi, Anbar Mahallesi, Nakliyeciler Sitesi'nde düzenli otoparkı sağlayacak otoparklar, yol, kaldırım ve çevre düzenleme projesine başlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Nakliyeciler Sitesinde yapılacak kapsamlı çalışma için esnaflarla birlikte inceleme yapan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Nakliyeciler Sitemize bir çevre düzenlemesi yaparak düzenli tır ve kamyon otoparkını sağlamış olacağız. Burası 150 bin metrekare gibi oldukça büyük bir alanı kapsıyor. Nakliyeciler Sitemize 1 kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde yol yaparak kaldırım çalışmalarına başlayacağız. Sanayiye de destek olacak, peyzaj düzenlemesi, asfaltlaması, otoparklarını yapacağız. Çalışmalarımız sonrası burası daha güzel bir hale gelecek” dedi.
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