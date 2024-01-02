Kayseri Melikgazi'den modern dönüşüm

Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni, konforlu, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları inşa etmek amacıyla çalışmalarına devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi, 66 blok 2517 dairenin yapım süreçleri tüm hızıyla sürüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Battalgazi, Kazım Karabekir, Anbar, Yıldırım Beyazıt ve son olarak da Çorakçılar Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirten Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “YMelikgazi'nin dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de, bu süreci yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekânsal yenilenme olarak bakmıyoruz. Biz kentsel dönüşüm yaparken, insanımızın sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişimini de göz önünde bulunduruyoruz. Melikgazi’de 2015 yılından beri yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarında, 80 blok bitti, 2019 yılından beri de 66 bloğun yapımı ve proje süreçleri devam ediyor. Melikgazi’de 6389 adet bağımsız bölüm hayata geçirilmekte olup; yaklaşık 32 bin kişinin sağlıklı, depreme dayanıklı konutlarda ve sosyal çevrede ikamet etmesi sağlandı” dedi.