Kayseri Melikgazi'den Esentepe'ye hizmet yağmuru

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Esentepe Mahallesinde çalışmaları devam eden aile sağlık merkezi, akıl küpü kütüphanesi ve ikinci bahar evi ile yapılan yolları yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine yatırımların hızla devam ettiğini vatandaşlara en iyi hizmeti götürme gayesiyle çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Esentepe Mahallemizde muhtarımız ve ekip arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendiriyoruz. Girne Şehitler Caddesi oldukça uzun ve önemli bir bağlantı yolu. Burada yaklaşık 2 aydır altyapı faaliyetleri yapılıyordu.

Şimdi tamamen değişti tamamlandı altyapısı bitti asfaltını döktük. Burada Nurettin Naciye Setenci Aile Sağlık Merkezimiz de tamamlandı. Kendi başında iki katlı güzel bir Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar evimiz de hızla ilerliyor. Yakında inşallah bu aile sağlık merkezini hizmeti açacağız. İnşallah Akıl Küpü Kütüphanemizi ve İkinci Bahar evimizi de en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Mahalle sakinlerinin büyük ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Palancıoğlu mahallelerine yaptığı hizmetlerin hayırlı olmasını diledi.