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Kayseri Melikgazi'den eğitime dev katkı

GÜNDEM 27.11.2023, 08:15
Kayseri Melikgazi'den eğitime dev katkı

Kayseri Melikgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Hayırsever Osman Ulubaş işbirliği ile Köşk Mahallesi'ne yapılacak olan Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu için protokol imzalandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Protokol imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm  İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş katıldı.

Kayseri Valiliği'nde düzenlenen protokol töreninde bir konuşma yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Köşk Mahallemizde yapımına başladığımız Osman Ulubaş İlkokulu ve Ortaokulu'nun protokolünü imzaladık. 5 yılda 21 okul ile Türkiye'de en çok okul yapan belediye ünvanını kazandık. Türkiye Yüzyılına yakışır okul projelerimizle ilçemizdeki eğitim ihtiyacını gidermiş olduk. Köşk Mahallemizde ilkokul ve ortaokul ihtiyacı vardı. Osman Amca ile inşallah böyle güzel bir ihtiyacı karşılayacağız. Her zaman eğitimin en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Yeni okul projemiz Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Osman Amca en önemli işleri yapıyor, bize de örnek oluyor. Allah, ondan razı olsun, kendisine uzun ömürler, kesesine bereketler versin. 14. okulunu yapmak için bugün burada toplandık. Biz severek, gönüllü olarak imza atmaya geldik. Allah bizlere de böyle hayırlar yapmayı nasip etsin. Hayırlı olsun." dedi.

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