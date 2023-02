Kayseri Melikgazi'den deprem seferberliği

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle deprem bölgesine iş makinaları ve ihtiyaç malzemeleri ve seyyar WC ve mescit yolladıklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak depremzedelere ve deprem bölgesine her türlü yardım için hazır olduklarını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu, “Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerim iletiyorum. Cenabı Allah her türlü afetten, sıkıntıdan ülkemizi korusun. Özellikle Maraş, Malatya başta olmak üzere bazı illerimizde hasar büyük. Cenabı Allah tüm kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Biz de bu kapsamda deprem olur olmaz hemen organize olduk. İhtiyacı olan vatandaşlarımızı belediyemizde ağırladık. Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek Kahramanmaraş şehrimize Koordinatör Vali olarak gönderildi. Kendisiyle ve AFAD ile sürekli irtibat halindeyiz. Belediye olarak 1 mazot tankeri, 2 kamyonet, 1 adet vinç, 4 iş makinası, 4 TIR, 1 seyyar WC, 1 seyyar mescit, 2 adet 4x4 kar kürüme aracı, 1 jenerator, 1 oksijen kaynağı ve depremzede vatandaşlarımız için temel ihtiyaçları gönderiyoruz. Allah bu tür afetler ve depremleri bir daha göstermesin. Depremde Türkiye'nin bir gerçeği. Biz de deprem anından beri sürekli sokaktayız. Depremzede kardeşlerimizin yanındayız. Temennimiz zayiat ve can kaybının artmamasıdır. Büyük geçmiş olsun diyorum” dedi.

Kayseri’den deprem bölgesine gönderilecek yardımlar için koordinasyon ve istişare toplantısı düzenlediklerini belirten Başkan Dr. Palancıoğlu şunları söyledi: “Biraz önce de Sanayi Odamız’da yapmış olduğumuz bir koordinasyon toplantısı oldu. Kızılay’ımız, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Odası, Kayseri OSB, Kayseri Ticaret Borsası, MÜSİAD, Kayseri Şeker, MAZLUM-DER, tüm hayırseverlerimiz, iş adamlarımız, sanayicilerimiz hepsine teşekkür ediyorum. Herkes bir araya geldi el ele verdi. Yardım çalışmasını devam ettiriyor. Büyükşehir Belediyemiz ise ayrı bir çalışma yürütüyor. Ayrıca Kızılay'ımıza teşekkür ediyorum. Açılan deprem yardımı hesabı vasıtasıyla nakdi yardımları depremzedelere ulaştırılacaklar.”