Kayseri Melikgazi'den asfalta yenileme

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, ilçeye bağlı Eğribucak mahallesinde 1 kilometrelik yolda asfalt yenileme yapıldı

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Tüm mahallelerde yoğun bir şekilde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, Eğribucak Mahallesi’nde 1 kilometrelik asfalt yenileme çalışması yaptı. Yapılan asfalt çalışmasında bin 500 ton asfalt kullanıldı.

Vatandaşların güvenli ve konforlu yollara ulaşım sağlaması için çalışmalara devam edeceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak asflat sezonu açıldığından beri alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız devam ediyor. Melikgazi Belediyesi olarak ilçemizde bulunan tüm mahallelerin yol standartlarının yükseltilmesi ve hemşerilerimizin rahat bir ulaşım hizmeti almasını hedefliyoruz” dedi.