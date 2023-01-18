Kayseri Melikgazi'den 774 işyerine ruhsat

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, 2022 yılında ilçe sınırları içerisinde 774 işletmeye işyeri açma ruhsatı verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, ilçede işyeri açmak isteyen işletmeleri denetleyerek, belirtilen koşullara uyanlara ruhsatlarını veriyor. Bu kapsamda 2022 yılında 12 aylık dönemde 774 işyerine ruhsat verildiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi yatırımları ile planlı ve sağlıklı bir şekilde kentleşme gerçekleşmektedir. Ticaretin arttığının en büyük göstergesi yeni açılan işyerleri açılıyor olmasıdır, zaten Kayseri hem üretimin hem de ticaretin Anadolu’da merkezidir.



Belediye yatırımları şehir yenilenmekte, gelişmekte dolayısı ile ticaret artmakta ve ekonomik gelişme sağlanmaktadır. Bunun en büyük göstergesi olarak esnafımıza 2022 yılında 774 işyeri açma ruhsatı verilmesidir. Açılan işyerleri 149 bakkaliye, 64 market, 30 kuruyemiş, 26 gayrisıhhi işyeri, 21 fırın ve unlu mamül işyeri, 58 umuma açık işyeri, 13 kahvehane, 5 otel, şeklinde faaliyetlere ayrılıyor. Belediye yatırımları ile 2023 yılında bu sayı daha da artacaktır.” dedi.