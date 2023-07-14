Kayseri Melikgazi'de yollar yenileniyor

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, gidiş geliş 5 kilometre uzunluğu olan Belsin Şehit Mehmet Baydur Caddesi’nde yol yenileme çalışması yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde ulaşımda konfor ve güveni sağlamak için yeni yol çalışmaları ve bakım onarım yaptıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Belsin’de 12 bin ton asfalt, 15 bin ton alt yapı malzemesi ile gidiş geliş 2 yönlü olmak üzere 5 kilometrelik yolda yenileme çalışması yaptık. Burası bitti, hizmete hazır. 20 milyon liralık bir yatırımı Belsin bölgesine kazandırdık. En kısa zamanda buraya yeni projelerimizi de yapacağız. Burada bir akıl küpü kütüphanesi de yapmayı planlıyoruz” dedi.

Yapılan hizmetler için Başkan Dr. Palancıoğlu’na teşekkür eden 30 ağustos Mahalle Muhtarı Tarkan Çolak da, “Mahallemize çok güzel hizmetler geliyor. Bir dediğimiz iki edilmiyor. Yollardaki sıkıntımızda sonra 5 kilometrelik yolumuz komple yenilendi. Hizmet ayağımıza geliyor. Tüm Melikgazi personelinden Allah razı olsun.” dedi.