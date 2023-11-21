Kayseri Melikgazi'de ulaşımda konfor yeni asfaltla artıyor

Kayseri Melikgazi Belediyesi, yeni yol açma çalışmalarına devam ederek, Belsin Bölgesi 30 Ağustos Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğa sahip yolda asfalt çalışması yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri ​​​​​​Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak asfalt yolda rekor düzeyde çalışma yaptıklarını söyleyerek, “Yol medeniyettir ilkesinden hareketle başta şehir merkezi olmak üzere ilçemizin tüm bölgelerindeki asfalt eksikliklerini gidermek için çalışıyoruz. İlçemizin yolları Melikgazi'ye yakışır hale getirilirken, bozuk yollara da bakım onarım yapıyoruz. Bir taraftan projelerimizi ve yatırımlarımızı sürdürürken ilçemizin ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden çalışıyoruz. Bu nedenle yol çalışmalarımız hızla devam edecek.

Ekiplerimiz, altyapı kurumları tarafından sürdürülen çalışmaların tamamlandığı yollarda asfalt mesaisine başlıyorlar. Bu kapsamda Belsin Bölgesi 30 Ağustos Caddesi'nde 1,5 kilometreye yakın yolda asfalt çalışması yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, mahalleye kazandıracağımız yeni yolun bitimiyle birlikte, bölgedeki trafik akışı da oldukça rahatlamış olacak. Şehrimize kazandırdığımız bu yeni yolumuz ilçemize hayırlı olsun.” diye konuştu.