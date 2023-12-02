Kayseri Melikgazi'de özel öğrencilere özel ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ile birlikte “Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu”nu ziyaret ederek, öğrencilerle birlikte vakit geçirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

“Hayatı ve sevgiyi paylaşmak için engel yok.” diyen Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri Milletvekilimiz Sayın Murat Cahid Cıngı'nın katılımlarıyla Özkar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu ziyaret ederek, özel çocuklarımızla bir araya geldik. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün farkındayız. Toplumdaki her bireyin üzerine çeşitli görevler düşüyor. Her gün, her an herkes engelli olabilir. Herkes bir engelli adayı sayılıyor aslında. Dolayısıyla şehirlerimizi ve yaşantımızı engellilere göre hazırlamak lazım. Onların hayatlarını kolaylaştırmak son derece önemli. Burada bu özel çocuklarımıza sahip çıkarak onlara çok güzel eğitimler veren öğretmenlerimize çok teşekkür ederim. Belediyeler olarak şehirlerin alt yapısını, engellilere uygun şekilde düzenlememiz lazım” dedi.

Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise, “Engelli kardeşlerimiz için ne yapsak azdır. Eskiye nazaran şimdi engellilerimiz adına çok güzel çalışmalar yapılıyor. Engellilerin kazanmış olduğu statüler, devlet nezdinde almış oldukları haklar ve topluma daha faydalı olmaları için yapılan çalışmalar göğüs kabartıcı" dedi.