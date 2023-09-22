Kayseri Melikgazi'de örnek kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümde hız kesmeden tam gaz çalışmalara devam eden Melikgazi Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesinde 100 bin metrekare alanda yapacağı kentsel dönüşüm blokları için yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Toplamda 100 bin metrekare alanda 20 blok olmak üzere yapılması planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları için yıkım çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kazım Karabekir Mahalle’mizde kentsel dönüşüm için yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün 8 gecekonduyu yıkıp bölgeyi açıyoruz. En yakın zamanda da ihalelere başlayarak buradaki kentsel dönüşümün de temellerini atmış olacağız. Burası eski gecekondu fosseptik, altyapısı, kanalizasyonu olmadan uzun yıllardır böyle kullanılan yapıların sahipleri anlaştık.

Şu anda kentsel dönüşümle ilgili oldukça iyi bir yol almış durumdayız. Bu bölgeyi yavaş yavaş temizliyor anlaşmaları yapıyoruz. 100 bin metrekare alanındaki vatandaşlarımızın hissedarlarının yüzde 75'i ile anlaşmış durumdayız. Dolayısıyla büyük bir yol kat ettik. Burada 20 blok yapılacak. Cumhurbaşkanımızın talimatları gereği 15, 16 katlı değil de zemin artı 8 katlı gibi inşa edilecek. 20 blokta yaklaşık 800 daireden oluşan içerisinde büyük bir yeşil alan olan, sosyal tesisleri olan bir çalışmaya başlanacak. Buradaki vatandaşlarımızın çoğuyla anlaşmış durumdayız. 40’ın üzerinde gecekonduyu yıkmış durumdayız. Toplamda 200 civarında gece konuyu yıkacağız inşallah.” dedi.

1. etapta olduğu gibi vatandaşların mutlu, huzurlu sağlıkla evlerinde kalacaklarını ifade eden Başkan Palancıoğlu, “27 Eylül’de Yıldırım Beyazıt ile ilgili kentsel dönüşüm çalışmamızın ilk ihalesi var. Kazım Karabekir ile beraber Yıldırım Beyazıt'ta, Anbar’da, Battalgazi Mahallesinde kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yeni alanlar ekleyerek vatandaşlarımızın daha güzel bir ortamda yaşamasını sağlayacak çalışmalar da yapıyoruz. Hayırlı olsun.” diye konuştu.