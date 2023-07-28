Kayseri Melikgazi'de müteahhitlere dönüşüm sunumu

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, belediyenin gerçekleştirdiği ve birçok belediyeye örnek olan kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında müteahhitlere bilgilendirme yaptı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sadece bina yapmadıklarını bununla beraber mahallenin ihtiyacı olan cami, okul, sağlık merkezi, sosyal tesisler, çocuk oyun alanları da yaptıklarını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projelerimizle ilgili müteahhitlerimizle bir araya gelerek dönüşümle alakalı çalışmalarımızı ve detaylı bilgileri aktardık. Yıldırım Beyazıt, Kazım Karabekir, Anbar, Battalgazi Mahallemizde devam eden çalışmalarımıza ek olarak Çorakçılar Mahallemizde de dönüşüm çalışmalarına başlayacağız. Şuana kadar yaklaşık 80 blok, 4 bin daireye tekabül eden bir kentsel dönüşüm çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Küçükali bölgesi 32 blok, 1500 daire. Memduh Başkanımız zamanında başlayan çalışmamızın biz son aşamasını sağlamış olduk. Küçükali peyzajı çevre düzeni ve şehir merkezine çok yakın konumu ile camisi, sosyal tesisi ile çok güzel bir yer oldu. Anbar Mahallemizi de tüm sosyal donatıları ve gerekli ihtiyaçları ile beraber tamamladık. Kazım Karabekir 1. Etapda 39 blok 1984 daire yer alıyor. Çok güzel bir mahalle ortaya çıktı.

Kentsel dönüşümle devam eden 66 blok, yaklaşık 2500 daire çalışmamız var. Küçükali 2. Etapda 23 blok 910 daireyi içeren bir çalışmamızda devam ediyor. Kazım Karabekir’de 20 blokluk çalışma devam ediyor. Yakında burasının da ihalesine başlayacağız. Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 1. Etap kentsel dönüşüm projesi kapsamında 6 blok 228 daire de kaba inşaat bitti. 2. Etabına başlayacağız. Anbar’da 7 blok 223 daire için çalışmalarımız devam ediyor, ihalesine çıkacağız. 2+1 ve 3+1 olacak bu dairelerimiz. En son yapacağımız ihale ise Çorakçılar Mahallesi 4 blok 160 daire kentsel dönüşüm çalışmamız. Konutlarımızın çoğu sosyal donatı alanları ile birlikte tamamlanarak ulaşım, eğitim, sağlık ve alt yapı çalışmaları ile birlikte yapılıyor. Kentsel Dönüşümden sonra sosyal ve ekonomik açıdan mahallede büyük bir iş ortaya çıkıyor. Katılımları için müteahhitlerimize teşekkür ederim.” diye konuştu.