Kayseri Melikgazi'de iklim değişikliği çalıştayı yapılacak

Kayseri Melikgazi Belediyesi, İklim Değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında Mevcut Durum Risk Analizi ve İklim Kırılganlık Çalıştayı düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Çalıştay ile dünyada olumsuz etkileri yaşanan iklim değişikliği sorununa karşı çözüm önerileri ortaya koyması ve bu çözüm önerilerine uygun Kayseri Melikgazi Belediyesi ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ oluşturulması, bir iş birliği içinde planlanan eylemlerin gerçekleştirilmesi, paydaş kurumlar ile ortak çalışmalar planlamak ve ortak çözüm önerileri geliştirilmesi hedefleniyor.

İklim değişikliği farkındalığının artırılması, önleyici eylemlerin belirlenmesi ve bunların uygulanması konusunda sorumluluklarını bilen ve yerine getiren belediye olarak katkı sunmayı amaçladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi, İklim Değişikliği ile Mücadele kapsamında 2022 yılında ‘Avrupa Birliği İklim ve Enerji Başkanlar Sözleşmesi (EU Covenant of Mayors on Climate and Energy)’ imzacı belediyeleri arasına girdi.

Atılan bu adımla birlikte ülkemizin iklim değişikliği konusunda ‘2053 Net Sıfır’ hedefine katkı sağlanması hedeflendi. Bu kapsamda hazırlanacak ‘Sürdürülebilir İklim ve Enerji Eylem Planı (SECAP)’ ile Melikgazi ilçesinin de 2053 yılına kadar karbon emisyon oranının ‘Net Sıfır’ olması adına çalışmalar gerçekleştirilecek. Belediyemizde gerçekleştirilen ‘Mevcut Durum Risk Analizi ve İklim Kırılganlık Çalıştayı’ ile 2053 iklim vizyonuna katkı sağlayacak proje geliştirme çalışmaları yapıldı. Çalışmaları devam eden SECAP belgesinin yılsonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. Çalıştay’a katılanlara ve emek verenlere teşekkür ederim. ” dedi.