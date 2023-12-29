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Kayseri Melikgazi'de gençler mutlu oluyor

GÜNDEM 29.12.2023, 10:15
Kayseri Melikgazi'de gençler mutlu oluyor

Kayseri Melikgazi’de gençler için 15 adet akıl küpü kütüphanesi yapan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, sona yaklaşan Şirintepe Akıl Küpü Kütüphanesi’nde inceleme yaptı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
MİMSİN Bölgesi Şirintepe Mahallesi'ne kazandırdıkları Akıl Küpü Kütüphanesi’nde inceleme yapan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi olarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Bunlar arasında en önem verdiğimiz çalışmalardan bir tanesi kütüphane yapımı. Akıl Küpü ismini verdiğimiz kütüphanelere bir yenisini daha ekliyoruz.

MİMSİN bölgesinde Mimarsinan'da gerçekten çok muazzam bir kütüphaneyi hizmete kazandırıyoruz. 2 kattan oluşan Akıl Küpü Kütüphanemizin yapım çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu bölgede gençlerimizin ders çalışabilecekleri, sosyalleşebilecekleri güzel bir tesis ortaya çıktı. Akıl Küpü Kütüphanemizin içerisinde büyük çalışma alanı, grup çalışması için çalışma ofisleri ve kafeterya yer arıyor. Böylece gençlerimizin ders çalışabilecekleri mekân ihtiyaçlarını karşılamış olacağız. İlçemizde şu ana kadar 15 akıl küpü kütüphanemiz oldu. Kütüphanemiz burada büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Gençlerimizi çok seviyor, onlar için hizmet etmeye devam ediyoruz. Buranın da en kısa zamanda tefrişini yapıp, açılışını hep birlikte gerçekleştireceğiz. Mahallemize ve gençlerimize hayırlı olsun.” dedi.

 

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