Kayseri Melikgazi'de eğitime yeni yatırım

Kayseri Melikgazi Belediyesi’nin hayırsever işbirliği ile Altınoluk Mahallesi’nde hayata geçirdiği Şükrü Baktır İmamhatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nun açılış töreni, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Av. Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile gerçekleştirilecek.MEhmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Yarın saat 14.00’te açılışı yapılacak okul hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Eğitime yapılan her türlü yardım geleceğe yapılan bir yatırımdır. Çocuklarımızın iyi bir geleceğe sahip olması için var gücümüzle yeni okul projeleri üretiyor; hayata geçiriyoruz. 6 bin 875 metrekare alanda okulumuzu yaparak, tamamladık. Baktır ailesine bu güzel hayır işleri için teşekkür ediyorum. Şükrü Baktır İmamhatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’muz çok heyecan verici, nitelikli, güzel bir okul oldu. Yatakhanesi, yemekhanesi, konferans salonu ve lise binasıyla birlikte Kayseri’nin en güzel okullarından bir tanesi oldu diye düşünüyorum. 21 okul yaparak destek olmaya devam ediyoruz" dedi.

Okul-yurt ve yemekhaneden oluşan Şükrü Baktır İmamhatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda 16 derslik, fizik ve kimya laboratuvarı, bilgisayar dersliği, kütüphane ve çok amaçlı salon bulunuyor. 136 yataklı kapasiteye sahip yurtta ise kütüphane, çalışma salonu, bilgisayar odası, çamaşırhane ve hobi odası yer alıyor. Okulun içinde bir de 450 kişilik kapasiteye sahip bir yemekhane yer alıyor.