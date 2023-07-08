Kayseri Melikgazi'de dolu dolu bir yaz

Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi olarak yoğun bir yaz dönemi geçireceklerini açılış ve mahalle şenliği yapacaklarını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2023 yılında 40’a yakın projenin açılışını yapacaklarını hatırlatan Kayseri'nin Melikgazi. Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yaz ayları ile birlikte belediye faaliyetlerimiz çok yoğunlaşıyor. Özellikle yaz döneminde nikahlar, nişanlar sünnetler aynı zamanda cenazeler, katılmamız gereken toplantılar ve projelerimizin saha çalışması çok yoğun oluyor. Bu nedenle özellikle sabah erken saatlerde makamda çalışmaya başladık. Mesai arkadaşlarımızla bütün yapacağımız işleri projelerimizi masaya yatırdığımız, değerlendirdiğimiz ve planladığımız toplantı gerçekleştirdik.

2022 yılı temel atmalar yılı 2023 yılı da açılışlar yılı olacak demiştim. Yine bu sözümüz devam ediyor. 2023'te yaklaşık 40'a yakın projenin açılışını yapacağız. Aynı zamanda da yeni projelerimiz var. Bunların temel atmasını da yapıyoruz. Dolayısıyla Melikgazi çok daha yaşanabilir, çok daha güzel ihtiyaçların karşılığı vatandaş memnuniyetinin arttığı bir ilçe olmaya devam edecek. Ben tüm projelerimizin, açılışlarımızın, temel atmalarımızın hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Her yıl yapılan mahalle şenliklerinin yeniden başlayacağını da hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, “Aynı zamanda yaz boyu sürecek ‘mahalle etkinlikleri’miz başlıyor. Tüm mahallelerimizde çocukları, kadınlarımızı ve tüm aileleri sevindirecek birçok programımız olacak. Bu programlara herkesi davet ediyorum.” diye konuştu.