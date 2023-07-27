Kayseri Melikgazi'de Diyanet Of America açıldı

Melikgazi Belediyesi, depremzedelerin geçici barınması amacıyla Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yapımını tamamladığı Melikgazi Belediyesi Diyanet Of America Yaşam Alanının açılış törenini gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAHRAMANMARAŞ İGFA)

Afetin ilk gününden itibaren, deprem bölgesi ve afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için canla başla çalışan Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi, 8 bin 300 metrekare alanda 88 konteynerden oluşan ikinci yaşam alanı projesini hayata geçirdi.

Melikgazi Belediyesi Diyanet Center Of America Yaşam Alanı açılış konuşmasını yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Amerika’dan bütün kardeşlerimizin bağışlarını göndererek desteğini esirgemeyen Bilal Bey ve ekibi, Kızılay başkanı, meclis üyesi, KIZILAY gönüllüleri ve depremin ilk gününden itibaren 300’e yakın personelimiz burada çalıştılar. 700’den fazla yardım tırı gönderdik. Kayseri Deprem Koordinasyonu adı altında organizasyon oluşturduk. Kayseri üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Burası 8300 metrekareden oluşuyor. Çamaşırhane, kütüphane, banklar, kamelyalar, hobi bahçeleri gibi bölümler ekleyerek, iğneden ipliğe hepsini teslim ettik. Yeni ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Konteynerde yaşayan kardeşlerimizin mutlu olması bizleri de çok mutlu ediyor. Amerika’da bütün kardeşlerimizin bağışlarını göndererek desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah en kısa zamanda kalıcı konutlarına da vatandaşlarımız bir an önce yerleşirler. Yeni yaşam kentimizin hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Oluşacak yeni ihtiyaçların karşılanmaya devam edeceğini de söyleyen Dr. Mustafa Palancıoğlu, depremzede çocukların eğlenebilmeleri için 30 adet bisiklet hediye edeceklerini ve bir futbol sahası yapma sözünü de verdi.

Yaşam alanı sakinlerinden depremzede Fatma Karabıyık, “Melikgazi Belediye Başkanımız Mustafa Beyden Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Biz 5,5 aydır çadır kentte yaşadık tüm zorlukları gördük ama Melikgazi hep yanımızdaydı. Herşeyimiz dört dörtlük. Eksik hiçbir şeyimiz yok.” diye konuştu.

Diyanet Center Of America adına konuşan Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ise şunları söyledi: “Diyanet Amerika Merkezi, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonlarıyla Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığında 2016 yılında hizmete geçen çok kapsamlı bir yardım teşkilat. Depremzede kardeşlerimize toplanan yardımlarla bu konteynerleri yaptırdık. Amerika’daki Müslümanların vermiş olduğu destekle Melikgazi’mizin büyük katkısı ile yapıldı burası. Hayırlı olsun.”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise, “Büyük afeti beraber yaşadık ama çok şükür bugünlere yine beraber geldik. Bütün desteği ile burada olan herkese çok teşekkür ederim. İnşallah 1 yılda kalıcı konutlara geçeceğiz. Büyük bir gayret var şehrimizde. Kayseri hep yanımızdaydı. Melikgazi Belediye Başkanımız kadim dostum Mustafa Beye emeği ve yüreği için çok teşekkür ederim. Güzel zamanlara doğru gidiyoruz. Bu yaşam alanının depremzede kardeşlerimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.