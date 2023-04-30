Kayseri Melikgazi'de deprem seminerleri

Kayseri'nin Melikgazi Belediyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliği ile Melikgazi’de depremle ilgili bilgilendirme seminerleri devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Deprem hakkında vatandaşları bilgilendirmeye devam ettiklerini belirten Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyemiz ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi arasında imzalanan protokol kapsamında 3 Mayıs Çarşamba günü, deprem seminerlerimizin üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bu haftaki seminerimizin konuğu olacak ve 'İklim Değişimi ve Krizi' konulu güzel bir konuşma yapacak.

Seminerde, deprem ve meteorolojik karakterli doğal afetler, küresel iklim değişikliği ve çözümü, ülkemizdeki iklim değişikliği ve kuraklık’ gibi birçok konu yer alacak. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 14.30’da belediyemizin tiyatro salonunda düzenleyeceğimiz, Adil Tek hocamızın konuşmacı olacağı seminerine tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.