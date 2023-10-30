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Kayseri Melikgazi'de Cumhuriyet için fener alayı

GÜNDEM 30.10.2023, 09:15
Kayseri Melikgazi'de Cumhuriyet için fener alayı

Kayseri Melikgazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hürriyet Teknik Meslek Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşların katılımı ile Fener Alayı Yürüyüşü düzenledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGF)Kartal Şehitliğinden Melikgazi Belediyesi önüne kadar fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyleyen KayseriMelikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Milletçe Cumhuriyet’in 100. yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladık. Etkinlikler kapsamında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirdik. Fener alayı bizim çocukluğumuzda olurdu, ama uzun yıllar bunu yaşamamıştık. Şimdi güzel bir birliktelikle bu işi tekrar başlatmış olduk. Hürriyet Teknik Meslek Anadolu Lisesine, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Gençlerimizin kendisini yetiştirmesi, liyakatli olması hem kendileri için hem aileleri için ve en önemlisi ülkemiz için çok önemli.

Sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirir, iyi görevlerde bulunursanız bizler o kadar seviniriz. Ülkemiz de en iyi noktalara gelir. Bizler de belediye olarak elimizden geldiğince gençlerimize sahip çıkarak, projeler üretiyoruz. Türkiye’de en fazla okul yapan belediyeyiz. 4,5 senede tam 20 okul yaptık. Aynı zamanda Akıl küpü isminde kütüphaneler yapıyoruz. Şu anda kütüphanelerimize kayıtlı yaklaşık 30 bin üye bulunuyor. Önümüzdeki günlerde Kazım Karabekir Mahallesinde bir Akıl Küpü Kütüphanesini de hayata geçiriyoruz. Sonrasında Esentepe ve Mimsin’de de kütüphaneler açıyoruz. Gençlerimizin şehir merkezine gelmeden kendi mahallerinde ders çalışmalarına imkan tanıyoruz. Buralar öğrencilerimiz için güvenli tesisler. Bu tür etkinlikler birlik ve beraberliğimizi pekiştiren etkinlikler. Fener alayı yürüyüşümüze katılımlarından dolayı herkese teşekkür ederiz.  Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükran ve minnetle yad ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü ve Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.  Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bütünlüğü için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, “Türkiye Yüzyılı heyecanı yaşadığımız şu günlerde Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz daha nice nice yıllar sürecek inşallah. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” diye konuştu.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, öğrenciler ve vatandaşlarla ellerinde taşıdıkları Türk Bayrakları ve meşalelerle, marşlar okuyarak yürüdü.

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