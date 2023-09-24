Kayseri Melikgazi'de asfalt çalışması sürüyor

Saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden Kayseri Melikgazi Belediyesi İldem'de 3 cadde 1 sokakta asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Melikgazi'de yaşam kalitesinin her geçen gün arttırılması için fiziki belediyecilik çalışmalarına büyük önem verildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizde yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları yaşam kalitesini hızla artırıyor. Ekiplerimizin sıcak asfalt mesaisi aralıksız devam ediyor. İldem'de oluşturduğumuz sağlam ve sağlıklı altyapının ardından Gün Sazak, Dündar Taşer, Yavuz Sultan Selim Caddesi ve Çiğdem 5. Sokak’ta sıcak asfalt serimleri ekiplerimiz tarafından tamamlandı. Tüm vatandaşlarımıza sabır ve destekleri için teşekkür ediyoruz.

Ayrıca her gün farklı bir mahallede çalışmalarımız devam ederken, ekiplerimiz ihtiyaç duyulan anda hızlı ve etkin bir şekilde çalışma yapıyor. Asfaltlama için planlı ve programlı bir çalışma yürütüyoruz. Alt yapı kurumları ile işbirliği içinde çalışıp yolun uzun süre kullanılması için çaba harcıyoruz. Planlı çalışma ile yerinde ve zamanında hizmet sunuyoruz. Dolayısıyla hizmetin verimliği artmış oluyor. Daha güzel, yolları ile daha konforlu ve güvenli bir Melikgazi için hizmetlerimizde hız kesmiyoruz. Vatandaşlara daha güvenli ve daha modern yaşam sunuyoruz. Büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." dedi.