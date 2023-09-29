Kayseri Melikgazi'de asfalt çalışmaları tam gaz

Kayseri Melikgazi’de daha konforlu ve güvenli yollar için çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi Mimsin Fatih Mahallesi’nden 1 kilometreye yakın yolda sıcak asfalt çalışması yaptı.Asfalt serim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede yama, parke yol, kaldırım çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belirlediğimiz program dâhilinde Melikgazi'mizde sıcak asfalt çalışmalarımıza, hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak toz ve çamurdan korumak için hız kesmeden ve ara vermeden devam ediyoruz. Ekiplerimiz birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mimsin Fatih Mahallemizde 1 kilometreye yakın yolda asfalt çalışması yaptık.

Tüm bunların yanında aşınan ve deforme olan cadde ve sokaklarda da tamir, bakım işlemlerini, parke ve kaldırım çalışmalarını gerçekleştirerek hemşerilerimizin kullanımına sunuyoruz. Gönül Belediyeciliğimiz kapsamında yaptığımız belediyecilik hizmetlerimizin yanında sosyal, kültürel çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha güzel bir Melikgazi için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Yeni yollarımızla ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.