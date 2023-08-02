Kayseri Melikgazi'de Ali Erkara Cami'nde geri sayım

Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, hayırsever ile Komando Caddesi üzerinde yaptıkları Ali Erkara Cami’nin yapım aşamalarını inceleyerek caminin en kısa zamanda hizmete açılacağını söyledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her mahallede birçok alanda çeşitli hizmetler yapıldığını söyleyen Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak Melikgazi'nin birçok bölgesinde farklı mahallelerinde okullar, camiler sağlık ocakları, sosyal tesisler, Akıl Küpü Kütüphaneleri olmak üzere sürekli gece gündüz çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırseverlerimizle el ele Melikgazi'nin, Kayseri'nin gelişmesi için büyük hizmetler veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de şimdi Komando Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitemize yakın bir bölgede Ali Erkara Cami’nin yapımı devam ediyor inşaatı bitmek üzere. Buradaki eksikler ve düzenleyeceğimiz yeni çalışmalar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Cenab-ı Allah en kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin yazın sonuna kadar da büyük bir ilerleme kat edip en kısa zamanda açacağız. Hayırlı olsun” dedi.

Hayırsever Ali Erkara ise, “Camimizin yapımında Mustafa Başkanımızın emeği çok büyük bize çok yardımcı oluyor. Sağ olsun. İnşallah cemaati bol olsun. Melikgazi Belediyemize emeği için çok teşekkür ederim.” diye konuştu.