Kayseri Meclisi'nden ağustos toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 111 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

BÜYÜKKILIÇ’TAN DADALOĞLU FESTİVALİ’NE DAVET

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerini hafta sonu gerçekleşecek olan Dadaloğlu Geleneksel Kültür ve Sanat Şenliği’ne davet ederek, “Epey festivaller ya da Sıla-i Rahim odaklı çalışmalar yapılıyor. Özvatan, Felahiye’mizin Sıtmapınar Şenliği bunlardan birisiydi. Bu arada bizim olmazsa olmazımız olan Dadaloğlu Şenlikleri. Bu Pazar orada bulunmanızı istirham ediyoruz. Avşar pilavı ve yayık ayranı ikram edeceğiz. Şenliklerin birliğimize, beraberliğimize, dayanışmamıza, ay yıldızlı Türk bayrağımız altında buluşmamıza vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Daha sonra mecliste 63 asıl, 48 ek olmak üzere toplam 111 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın, kendisini meclis üyelerine tanıtarak, deprem master planı hazırlamayı planladıklarını belirtirken, Başkan Büyükkılıç da Arın’ın gelecek meclis toplantısında meclis üyelerine brifing vereceğini söyledi.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDEN ŞEHİTLERE VEFA

Meclis üyeleri, İncesu ilçesi, Hamurcu Mahallesi aşağı mezarlığın olduğu yerden başlayarak 2875 ada, 10 parselin önünden geçen yola Şehit Necmettin Bayraktar Sokağı ismi verilmesi, yine Kocasinan ilçesi, Kuşçu Mahallesi’nde bulunan uygun görülecek bir cadde veya sokağa Şehit Mustafa Bozkurt Sokağı isminin verilmesi taleplerini ayrı ayrı görüşerek, oy birliği ile kabul etti. Başkan Büyükkılıç, tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.