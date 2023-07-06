Kayseri Kültepe'ye dünya çapında müze

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte dünyanın en büyük kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi ve 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı ile Kültepe Ziyaretçi Merkezi projelerini yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Medeniyetler şehri Kayseri’de tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, 6 bin yıllık köklü geçmişi olan Kültepe Kaniş-Karum'dan çıkan eserlerin sergileneceği Kültepe Müzesi’ni ve Asurlu Tüccarlar Sokağı’nı hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Bağpınar Mahallesi’nde yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi’ni ve Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde 14 evden oluşan “Asurlu Tüccarlar Sokağı” projesini yerinde denetledi.

Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’e, teknik gezi esnasında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu ile daire başkanları da eşlik etti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yaptığı açıklamada, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle çok büyük uğraşlar verdiği, bununla ilgili çok büyük hayallerinin olduğu, buraya atandığım ilk günden itibaren anlattığında ‘acaba nasıl olacak’ diye merak ettiğim yerdeyim” dedi.

“BÖYLE BİR ESER DÜNYADA YOK”

Başkan Büyükkılıç’a emeklerinden dolayı teşekkür eden Vali Çiçek, dünyanın en büyük oyma müzesinde sona gelindiğini belirterek, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, muhteşem bir yer ortaya çıkarmış. Dünyanın en büyük oyma müzesini, neredeyse bitme noktasına getirmişler. Alanı gezdik, adeta bir şehir yapılmış, tahminimden çok daha büyük. Özellikle Kültepe Kaniş-Karum medeniyetinden kalma tüm eserlerin sergilenebileceği, insanların buraya geldiği zaman koca bir medeniyeti bir yerde görebilecekleri bir alan oluşturulmuş. Projesinden, başlangıcından bugüne kadar yoğun çaba sarf eden, bu hayali şehre kurduran ve bunu da sonuçlandırma aşamasına getiren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri turizminin geleceği açısından bugün çok heyecanlandım ve mutlu oldum. Çünkü böyle bir eser dünyada yok, bu kadar büyük bir alanda oyularak yapılan, adeta şehirde gezilen bir yerdir. Burada o kadar ferah ve geniş bir şekilde yapılmış, insanlar buraya geldiğinde çok güzel zaman geçirebilecek bir yer haline getirilmiş.”

Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde Asurlu Tüccarlar Sokağı’nın da yapıldığını hatırlatan Çiçek, “Kayseri Büyükşehir Belediyemizin yine Kültepe Kaniş-Karum kazısında ve oradaki Asur Mahallesi’nin yapımı ile ilgili projesi devam ediyor. Orada da çok güzel şeyler ile bir Asur Mahallesi yapıyorlar. Burası ile orası birleştiğinde Kayseri çok büyük bir değer kazanacak. Kayseri Valisi olarak tek isteğim bir an önce tamamlansın, biz de gelen turistlerimizi burada ağırlamak istiyoruz” diye konuştu.

Vali Çiçek, Kültepe’de çıkan bütün eserleri Kayseri’ye getirip, bu müzede sergileyeceklerini ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili bir çalışma başlatmıştı. Özellikle Prof. Dr. Fikri hocamızla beraber Memduh Başkan özellikle Kültepe’den çıkan binlerce eserin nerelerde olduğunu, nerede depolandığını, nerede sergilendiğini tespit etmişlerdi. Bununla ilgili taleplerde bulunmuşlardı. Biz de Memduh Başkanla beraber Kayseri Valisi olarak ben elimden geldiğince bugünden itibaren bütün eserlerimizi buraya getireceğiz inşallah, şimdiden bunu Kayserililere müjdeleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“HEYECANLANDIRACAK BİR PROJEYİ SONA SAKLADIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise burada yaptığı açıklamada, “Sayın valimize geldiği günden beri, gerçekten şehrimizde kültürel açıdan, turizm açısından, değişik alanlarda yaptığı gayretleri hep biliyoruz. Biz biraz da sürpriz olsun dedik. Hakikaten heyecanlandıracak bir projeyi sona sakladık. Biz de sona geldiğimizi burada mutluluğunu yaşadığımız hep beraber gözlemliyoruz” dedi.

“DÜNYADA SÖZ ETTİRİLEN BİR BOYUT KAZANACAK”

Bu projenin Kayseri’ye çok yakışacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Hitit ve Asur medeniyetinin merkezi olan Kültepe Kaniş-Karum olarak bilinen ve Koramaz Vadisi’nin ayağında olan bu güzel çalışma herkes için adeta dünyada söz ettirilen bir boyut kazanacak. Dünyadaki en büyük oyma müze olarak hayata geçecek” şeklinde konuştu.

“KAYSERİ’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK”

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’de yeni bir dönemin başlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:“3 bin 500 metrekarelik bir alanı içermekte. Tabi 25 bin civarında sadece tablet bağlamında çıkan eserden söz ediyoruz. Ama Hitit Asur dönemine ait Kültepe Kaniş-Karum’dan çıkan binlerce daha değişik eserler var. Onları da buraya sığacak şekilde inşallah gerekli çalışmaları yapacağız, değerli valimizin bu konuda her zaman bizlere desteğini esirgemediğini biliyoruz. Fikri hocam zaten bu konuda bilinçli bir proje yürüten, çalışma yapan dostumuz. Kültür Bakanımız başta olmak üzere, Mehmet Özhaseki Bakanımız, Hulusi Bakanımız ve diğer milletvekillerimiz hepsi de dayanışma içerisinde. Ben inanıyorum ki zaten Kültür Bakanımızı buraya getirdiğimizde heyecanlanacak, elinde ne varsa buraya verecektir. Gerek Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde, gerek Londra’da gerek Amerika’da değişik ülkelerde eserler var, bunların hepsi bizde tespitli. Onları tamamen isteyeceğiz. Kayseri’de yeni bir dönem başlayacak. Kayseri denilince akla ticaret gelir, para gelir. Bu da Kültepe Kaniş-Karum’da zaten gerek ticari anlaşmalar gerek sosyal içerikli anlaşmalar açısından herkesin bildiği bir boyut. Biz bunu müzeleştirmek suretiyle insanlığın hizmetine sunuyoruz. Kayseri’mize yakışır diye buradan paylaşıyorum. Yüklenici firmamıza ve tabi ki ilgili birimimize, bizden her zaman desteğini esirgemeyen Sayın Valimize teşekkür ediyorum.”

“KAYSERİ TURİZM AÇISINDAN DA BİR MİLAT”

Müze incelemesinin ardından Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Kayseri Valiliği’nin destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden, Kaniş-Karum bölgesinde Asurlu tüccarların yaşam alanlarının canlandırılarak ziyaretçilerin o döneme tanıklık etmesine imkân tanıyacak 14 evden oluşan “Asurlu Tüccarlar Sokağı” projesini inceledi.

Asurlu Tüccarlar Sokağı projesindeki incelemeler esnasında açıklamalarda bulunan Vali Çiçek, Kayseri’nin turizm açısından bir milat olduğunu belirterek şunları söyledi: “Kayseri’nin tarihsel değerleri açısından bir milat kabul edilecek yatırımları geziyoruz. Kayseri turizm açısından da bir milat. Kültepe Kaniş-Karum Türkiye’nin çok daha fazla bilmesi gereken, dünyanın bilmesi gereken çok önemli bir değer. Dünyanın ilk ticaret anlaşmalarının yapıldığı, dünyada ilk ticari tabletlerin ortaya çıktığı muhteşem bir medeniyetin göbeğindeyiz. Kültepe Kaniş-Karum dediğimiz bölgenin özellikle Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı bu çalışmalarla tüm dünyanın tanıyacağına inanıyorum. Bu gölge önümüzdeki dönemde göreceğiz ki Kayserililer gurur duyarak beklesinler, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ziyaret akınına uğrayacağını biliyorum. Bunlar özellikli, zor çalışmalar. Başarılmış, büyük bir emek harcanmış. Mutlu oldum, gurur duydum. İnşallah bir an önce tamamlanır, ziyaretçilerle dolar taşar.”

Başkan Büyükkılıç da Vali Gökmen Çiçek’in verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, “Yine güzel çalışmalardan birini yüzümüz gülerek burada paylaşıyoruz. Her zaman söylüyoruz. Sayın Valimizin vermiş olduğu desteğe, ekibine teşekkür diyoruz. 4 bin yıl öncesini canlandırma ve bu projenin ruhuna uygun şekliyle hayata geçirme. Önemli bir çalışma. Gerçekten dünyada kendisinden söz ettirecek bir proje. Kayseri’miz için de gündem de olacak. Koramaz Vadisi’nin hemen ayağında. İnşallah sona doğru yaklaşıyoruz. Hızlandırma yönünde de gayret gösteriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kayseri denilince ticaret, ticaret denilince elbette ki çek, senet, anlaşma, para, onlar da işte burada” şeklinde konuştu.

KÜLTEPE ZİYARETÇİ MERKEZİNİ İLGİYLE GEZDİLER

Ayrıca Büyükkılıç ve Çiçek, Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’ndeki çalışmalar kapsamında modern donanımlarla tasarlanan ve bölge hakkında bilgi vermek amacıyla hayata geçirilen Kültepe Ziyaretçi Merkezi de gezdi.

Kayseri’nin kızıl elması gibi herkesin hayal ettiği bir yer olduğunu vurgulayan Vali Çiçek, burada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten bir devrim gibi bir şey yapmış, bugün Kültepe Kaniş-Karum, yıllardır Kayseri için konuşulan, ben buraya gelmeden önce Kültepe Kaniş-Karum’u ayağa kaldıralım, tüm dünya, tüm Türkiye tanısın diye istenen, Kayseri’nin kızıl elması gibi herkesin hayal ettiği, buranın canlanacağı günleri görmek istediği yerdi. Bugün görüyorum ki Kayseri Büyükşehir Belediyesi dünyanın en büyük oyma müzesini yapmış. Asurlu tüccarların 4 bin yıl önceki yaşadığı sokağı ilk günkü hali ile canlandırmış, buraya tematik bir merkez koymuş. Bunların üçünün bir arada olduğu böyle bir çalışma, Kültepe Kaniş-Karum için tarihi bir çalışma, tarihi bir andır. Binlerce ziyaretçi hem dünyanın en büyük oyma müzesini gezecekler, orada 20-25 bin Kültepe Kaniş-Karum eserini görecekler. Arkasından Asurlu tüccarların evlerini ziyaret edecekler, tematik olarak burası ile ilgili bilgi alıp, kazı alanını görecekler. Bu Kültepe Kaniş-Karum’un tanıtılması açısından Kayseri’nin gurur zamanıdır. Büyükşehir Belediyesini başta başkanımız olmak üzere ekibini tebrik ediyorum.”

TARİH VE KÜLTÜR TURİZMİ İÇİN BİR MİLAT

Bu çalışmaların tarih ve kültür turizminde Kayseri için bir milat denilebileceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç da “Oyma müzemiz, ardından sokağımız ve tematik merkezimiz ile kazı alanımız olmak üzere 4 özelliği olan, Kayseri için dönüm noktası olarak nitelendirilen böyle bir çalışma önem arz ediyor. 4 bin yıl öncesine Kayseri’mizi götürmüş oluyor, paranın merkezine götürmüş oluyor. O açıdan biz bunu çok önemsiyoruz. Valimize verdiği desteklerden dolayı ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, projeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.